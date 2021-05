TIROL. Zum Almauftakt 2021 fordert der Verein "Alm ohne Wolf" einmal mehr Maßnahmen, um der Wolfsproblematik in Tirol Herr zu werden. Nur so können man für den Erhalt der Land- und Almwirtschaft sorgen.



Befürchtungen für Almauftakt

In den Wintermonaten wurde es ruhig um die Thematik Wolf in Tirol. Doch mit dem anstehenden Almauftakt 2021 fürchten die Bäuerinnen und Bauern um ihre Herden. Sie fühlen sich im Stich gelassen und würden nach der verheerenden letztjährigen Almsaison mit Bangen in die Zukunft blicken, so zumindest der Verein "Alm ohne Wolf". Vereinsobmann Hechenberger erläutert dazu:

„Wir haben den Winter über versucht, Lösungsansätze auszuarbeiten. Obwohl es großen Konsens über den hohen Stellenwert der Almwirtschaft gibt, fehlt oftmals der Mut oder der Wille, entsprechende Maßnahmen auch umzusetzen!“

Managementplan gefordert

Der Verein fordert einen "konkreten Managementplan", um die Wolfsproblematik in den Griff zu bekommen. Es müsse geregelt sein, ab wann ein Wolf als "erheblich gefährlich" eingestuft wird und vor allem, was mit ihm anschließend passiert.

"Es gibt Möglichkeiten für den Abschuss von Einzeltieren, die wir auf Landesebene ausnützen können und müssen. Das haben uns auch Rechtsexperten bestätigt",

so Hechenberger.

Man müsse diesbezüglich endlich zu einer Lösung kommen, sonst würde man das langfristige Ziel, die Senkung des Schutzstatus in der FFH-Richtlinie der EU, nie erreichen.

Die wichtigsten Forderungen fasste der Verein Alm ohne Wolf nun zusammen und wird das Dokument in der kommenden Woche Landeshauptmann Platter zukommen lassen.

Thema: Herdenschutz

Auch in Sachen Herdenschutz ist der Verein nicht zufrieden gestellt. Zwar wurde der Personaleinsatz seitens des Landes erhöht und einzelne Pilotprojekte auf Schiene gebracht, doch die AlmbewirtschafterInnen fühlen sich nach wie vor unsicher. Daher solle es allen Bäuerinnen und Bauern möglich sein, ihre Almen begutachten und sich hinsichtlich möglicher Schutzmaßnahmen beraten zu lassen. Die Kosten für den Herdenschutz müssten auch vollumfänglich übernommen werden.

