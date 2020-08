TIROL. Aktuell wird das Innsbrucker Landhaus einer Generalsanierung unterzogen. Für Arbeiten wie zum Beispiel Instandsetzung der Bodenbeläge oder Erneuerung der Sanitärinstallationen werden insgesamt 13 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Am Ende, im Herbst 2022, soll das Landhaus ein zeitgemäßes Verwaltungsgebäude sein.



Baubranche als Konjunkturmotor

In den Augen des Landesrates Johannes Tratter tragen Bauprojekte wie diese wesentlich zur steigenden Konjunktur bei, die Baubranche generell sei ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor.

"Mit den laufenden Hochbau-Projekten des Landes unterstützen wir ganz gezielt in unserem Land ansässige Unternehmen. Die Generalsanierung des Landhauses ist dabei beispielgebend – 25 Tiroler Unternehmen wurden für das Projekt beauftragt“,

erläutert Tratter.

Was wird alles saniert?

13 Millionen Euro sind eine Menge Geld, wo fließt das bei der Landhaussanierung hin? Einige Posten stehen auf der Liste, wie zum Beispiel die Kompletterneuerung der technischen Infrastruktur, die Maßnahmen zur Barrierefreiheit aber auch Rohrleitungs- und Fenstererneuerungen.

Ganz besonders werden die historischen Merkmale des Hauses berücksichtigt, wie es Landesamtsdirektor Herbert Forster erklärt:

„Um historisch bedeutende Merkmale des Objektes bestmöglich zu erhalten, erfolgt die Planung und Ausführung sämtlicher baulicher Maßnahmen in enger Abstimmung mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundesdenkmalamtes."

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen der Abteilung Hochbau des Landes Tirol in diesem Jahr 46,6 Millionen Euro. Dieses Geld fließt vor allem in die Großbaustellen Funktionsadaptierung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz, Neubau der Tiroler Fachberufsschule für Metalltechnik in Innsbruck, Erweiterung von Küche und Speisesaal der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Rotholz sowie die Sanierung des Landhauses in Innsbruck.

Manche Projekte sollen sogar vorgezogen werden, um die Konjunktur noch mehr ankurbeln zu können.

