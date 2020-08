Unternehmer Hermann Lindner, Sparte Industrie, beschließt unserer Interviewserie "Wir für Tirols Wirtschaft".

Sie sind während der Finanzkrise 2008 Spartenobmann geworden, nun folgte die Corona-Krise. Kein beneidenswerter Job?

Hermann Lindner: (lacht). „Ja, es war ein schwieriger Start damals, aber die Entwicklung der Tiroler Industrie war danach sehr positiv. Und durch die ‚Krisenerfahrung‘ des gesamten Teams in der Sparte konnten wir auch heuer die Corona-Krise besser meistern und waren ein eingespieltes Team.“

Wie beurteilen Sie generell das Industrieland Tirol im Sommer 2020?

„Die Krise hat die verschiedensten Bereiche unterschiedlich hart getroffen. So war die Autozuliefer- oder Glasindustrie besonders betroffen, Bau-, Holz, Nahrungsmittel- oder Pharmaindustrie eher weniger. Und es hat der Tiroler Industrie sehr geholfen, dass sehr viele Unternehmen im Nischenbereich innovative Produkte für den Weltmarkt produzieren.

Die Industrie gilt als eines der Schlachtschiffe des Standortes Tirol. Ist der Stellenwert durch den massiven Stellenabbau bei Swarovski in Frage gestellt?

„Nein. Die strukturelle Situation bei Swarovski ist schon länger bekannt. Aber wenn 70 Prozent für den Export produziert wird und fast 80 Prozent der Detailgeschäfte weltweit über Monate geschlossen sind, so hat das natürlich enorme wirtschaftliche Auswirkungen. Swarovski ist seit 125 Jahren ein Leitbetrieb in Tirol, die Strukturmaßnahmen dienen dem Erhalt des Unternehmens und werden sozial vonstatten gehen.“

Novartis in Kundl bleibt mit der Penecilinerzeugung in Tirol, aber auch nur durch Zuschüsse von Bund und Land. Wie sehen Sie diesen Schachzug?

„Zuerst als Kundler sehr positiv. Und die Corona-Krise hat gezeigt, dass gerade im Pharmabereich die Abhängigkeit von Märkten aus Asien für Europa sehr problematisch ist. Dass nun für Novartis und der notwendigen großen Investitionen in Kundl für den Verbleib der Penicilinproduktion Zuschüsse gewährt werden, ist für Tirol, für Österreich und ganz Europa nur von Vorteil.“

Immer wieder geht es um Ausbildung und Facharbeitermangel. Wird die Tiroler Industrie weiter ausbilden und wird der Facharbeitermangel wegen Corona, zumindest mittelfristig entschärft?

„Ausbildung wird bei der Tiroler Industrie weiter sehr groß geschrieben, auch Lehrlinge werden weiter ausgebildet. Auch die Zusammenarbeit mit der Universität oder den Fachhochschulen muss forciert werden. Der Facharbeitermangel ist aber durch die Corona-Krise in keinster Weise entschärft worden, das bleibt eine große Herausforderung.“

Forschung, Entwicklung sowie in Innovationen sahen Sie immer als den Motor der Tiroler Industrie. Aber wie geht es den Unternehmen mit der Digitalisierung?

„Tirol ist schon relativ weit, was den Glasfaserausbau und die Digitalisierung anbelangt. Aber es muss konsequent an diesen Technologien weitergearbeitet werden. Die Corona-Krise war ein richtiger Turbo, was die Digitalisierung angeht. Viele Wege im Business wurden rasch neu aufgestellt und digital abgewickelt. Ich sehe die Digitalisierung auch als große Chance.“

Wo sehen Sie generell die Herausforderungen für die Tiroler Industrie in den kommenden Jahren?

„Die Ausbildung und Weiterbildung im Facharbeiterbereich, die Investitionen in Forschung und Innovation sowie die Umstellung der Industrie auf Nachhaltigkeit und Entkarbonisierung. Weiters müssen die Grenzen rasch wieder ohne Einschränkungen geöffnet werden, denn die Tiroler Industrie ist zu über 70 Prozent exportabhängig.“



Die SPÖ fordert massiv die Viertagewoche. Für Sie undenkbar?

„In vielen Bereichen gibt es bereits viele Erleichterungen mit flexibler Arbeitszeit. Eine Verkürzung der Arbeitszeit ist aber nicht immer nur positiv. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes ist damit gefährdet. Aber ich bin überzeugt, dass sich hier in Zukunft etwas ändern wird.“

Der Produktionswert der Tiroler Industrie hat 2019 die 13 Mrd.-Euro-Grenze erreicht. Wie sehen Sie das kommende Jahr 2021?

„Die Gesundheitskrise wurde zu einer Angebots- und dann zu einer Kaufkraftkrise. Wenn es gelingt, die Verunsicherung bei den Menschen zu verringern, den Konsum wieder anzukurbeln und das Corona-Virus im Griff zu halten, sehe ich durchaus gute Möglichkeiten im kommenden Jahr.“

Sie produzieren mit 230 Mitarbeiter In Kundl etwa 1.200 Traktoren im Jahr. Wie ist Ihr Unternehmen durch die Krise gekommen?

„Bisher sehr gut, wir mussten nicht in Kurzarbeit und haben nur zwei Wochen Sonderurlaub eingeschoben, auch weil manche Zulieferbetriebe nicht liefern konnten. Die Auftragslage ist besser als 2019. Wir profitieren wahrscheinlich vom Trend zur Regionalität, die heimische Landwirtschaft greift auf Tiroler Produkte zurück.“

Zur Sache

Die 439 Tiroler Industriebetriebe, mit ihren gut 42.700 Beschäftigten, sind eine starke Säule der Tiroler Wirtschaft. Im Jahr 2019 hatte die Tiroler Industrieproduktion ein Volumen von 11,75 Milliarden Euro bei einer Exportquote von knapp 72 Prozent.