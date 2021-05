TIROL. Das oberste Tourismusgremium in Tirol hat sich neu aufgestellt. Kürzlich trafen alle Mitglieder des neu aufgestellten Tyrol Tourism Board (TTB) zusammen.



Neustrukturierung und Belebung geplant

Das Tyrol Tourism Board (TTB) ist der strategische Beirat der Tirol Werbung. Eine zentrale Aufgabe des Beirats besteht in der strategischen Abstimmung zwischen der Tirol Werbung und dem Verband der Tiroler Tourismusverbände etwa hinsichtlich des Marketings.

Kürzlich wurde der TTB neu aufgestellt und es kam zu einem Generationenwechsel.

In der konstituierenden Sitzung wurden Mario Gerber, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol, zum Vorsitzenden und Gerhard Föger, Leiter der Abteilung Tourismus des Landes Tirol, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Die erfolgte Neuaufstellung des TTB geht Hand in Hand mit einer generellen Neustrukturierung und Belebung der touristischen Gremien. So soll auch der Koordinationsausschuss Tourismus (KAT) eine Aufwertung und stärkere Belebung erfahren. Diese Belebung soll in den kommenden Wochen als weiterer Schritt folgen.

Wer sind die neuen Mitglieder?

Die neuen Mitglieder des Gremiums, die durch die drei Trägerorganisationen Land Tirol, Wirtschaftskammer Tirol und Verband der Tiroler Tourismusverbände entsendet werden, sind:

Katharina Hradecky , Hotel Hinteregger, Matrei i.O. (Land Tirol),

, Hotel Hinteregger, Matrei i.O. (Land Tirol), Alois Rainer , Fachgruppenobmann Gastronomie (Wirtschaftskammer Tirol),

, Fachgruppenobmann Gastronomie (Wirtschaftskammer Tirol), Anna Kurz , Vorsitzende Junges Hotel- und Gastgewerbe (Wirtschaftskammer Tirol)

, Vorsitzende Junges Hotel- und Gastgewerbe (Wirtschaftskammer Tirol) und Bettina Geisl, Obfrau TVB Pillerseetal (Verband der Tiroler Tourismusverbände).

Diese vier Persönlichkeiten folgen auf Franz Tschiderer, Franz Hörl, Klaus Dengg und Peter Trost.

Alle Mitglieder des TTB im Überblick:

Vorsitzender: Mario Gerber, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft (WK Tirol)

Stellvertretender Vorsitzender: Gerhard Föger, Abteilung Tourismus (Land Tirol)

Hansi Entner, Obmann Verband der Tiroler Tourismusverbände (VTT)

Karl Gostner, Obmann TVB Innsbruck (VTT)

Andreas Hundsbichler, Obmann TVB Mayrhofen (VTT, kooptiert)

Kurt Berek, Büro LH Günther Platter (Land Tirol)

NEU: Katharina Hradecky, Hotel Hinteregger, Matrei i.O. (Land Tirol)

NEU: Alois Rainer, Fachgruppenobmann Gastronomie (WK Tirol)

NEU: Anna Kurz, Vorsitzende Junges Hotel- und Gastgewerbe (WK Tirol)

NEU: Bettina Geisl, Obfrau TVB Pillerseetal (VTT)

