Michael Zentner ist seit Juli 2021 Landesdirektor der Tiroler UNIQA. Wir baten zum Interview.



RegionalMedien Tirol:Eine Landesdirektion inmitten einer Krise zu übernehmen, ist schon eine Herausforderung. Wie ist es Ihnen bisher ergangen?

Michael Zentner: „Es war und ist eine spannende sowie herausfordernde Zeit. Aber mit meinem tollen Team konnten wir 2021 sehr erfolgreich meistern. Aktuell befindet sich die Branche in einer Phase, in der gewisse Dinge neu gedacht und dadurch die Interessen der Kunden noch stärker in den Fokus gerückt werden können.“



Hohe Inflation und Ukrainekrise: Denken da die Menschen noch an den Abschluss einer Versicherung?

„Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, als Versicherung präsent zu sein und unseren Kunden die versicherbaren Risiken abzunehmen.“



Welche Versicherungen sind gerade am meisten gefragt?

„Aktuell steigt die Vorsorgenachfrage sehr stark, was das Bedürfnis nach Sicherheit unterstreicht. Auch hier wollen wir von der UNIQA unsere Kunden kompetent begleiten und aufklären.“

Welche mittelfristigen Ziele verfolgt die UNIQA in Tirol?

„2021 haben wir in Tirol sechs neue Standorte und Generalagenturen eröffnet, unsere Servicecenter haben wir optimiert und die Beratungsqualität laufend verbessert. Für heuer geben wir einen klaren Wachstumskurs vor. Der digitale Service durch unsere MyUNIQA-App wird laufend verbessert und ausgebaut. Unser Investment in die Neugestaltung der Servicecenter und flexible Homeoffice-Konzepte sollen uns unserem Ziel als ‚attraktivster Arbeitgeber der Branche‘ näherbringen.“



Für die UNIQA wird also die Regionalität weiter eine große Rolle spielen?

„Natürlich, wir suchen laufend motivierte Menschen und bieten tolle Rahmenbedingungen für eine Karriere im Vertrieb als Versicherer vor Ort und als attraktiver Arbeitgeber in der Region. Immerhin hat die UNIQA in Tirol 45 Servicestellen sowie Generalagenturen und damit das dichteste Standortnetz von den Versicherern zur Verfügung und betreut mit etwa 300 Mitarbeitern die Kunden.“

„Generell erkennen wir ein steigendes Bewusstsein für eine Vorsorge bei jüngeren Menschen.“

Michael Zentner, UNIQA

Regionalität und Nachhaltigkeit werden in Zukunft eine noch größere Rolle spielen.

„Klar. Die Nachhaltigkeit ist bei uns in allen Unternehmensbereichen tief verankert. Dazu zählen nachhaltige Produkte ebenso wie eine nachhaltige Betriebsführung. Auch eine nachhaltige Veranlagung spielt bei uns eine große Rolle, wir merken das durch die steigende Nachfrage, etwa bei nachhaltigen Lebensversicherungen.“



Wie wird sich das Versicherungswesen generell und mit welchen Strategien entwickeln?

„Ich bin überzeugt, dass die Versicherung der Zukunft eine Mischung aus persönlicher Betreuung und Digitalisierung sein wird. Die Kunden kommen durch gezielte Informationen bereits gut informiert ins Beratungsgespräch, die Berater gewinnen durch die Digitalisierung entsprechend mehr Zeit und bessere Unterstützung für die Kunden. Für die Kunden bedeutet das eine noch individuellere Beratung und maßgeschneiderte Lösungen. Dazu kommen noch globale Megatrends, die wir genau verfolgen. Hierzu zählen die Niedrigzinsphase, die steigende Inflation, die ökonomische Machtverschiebung oder der demografische und soziale Wandel. Mit diesen Punkten haben wir uns im Strategieprogramm ‚Seeding the Future‘ auseinandergesetzt.“

Das heißt, die Digitalisierung ist bei der UNIQA längst angekommen.

„Natürlich. Durch die Digitalisierung können Arbeitsabläufe und durch unser digitales Angebot Kommunikationswege für die Kunden vereinfacht werden.“

Junge Menschen müssen sich derzeit in schwierigen Zeiten entwickeln. Was raten Sie den jungen Menschen in puncto Pensionsvorsorge?

„Generell erkennen wir ein steigendes Bewusstsein für eine Vorsorge bei jüngeren Menschen im Land. Durch unsere Beratungen wollen wir aber laufend sensibilisieren, dass der Zeitfaktor bei einer Pensionsvorsorge entscheidend ist, es sollte mit der Vorsorge sehr früh begonnen werden.“

Auch speziell Frauen, die durch Kinderbetreuung oder Pflege weniger arbeiten können, sollten vorsorgen?

„Unbedingt, denn Frauen erhalten in der Regel 32 Prozent weniger Pension als Männer. Für jede zweite Frau bedeutet das, mit weniger als 1.000 Euro im Monat über die Runden kommen zu müssen. Auch hier haben wir passende Angebote für eine aktive Pensionsvorsorge.“

