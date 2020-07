Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski musste im ersten Halbjahr 2020 massive Absatzrückgänge verzeichnen und bereits im Juni wurde bekannt, dass 200 Arbeitsplätze gestrichen werden. Nun folgte die Hiobsbotschaft.

Die ersten Weichen wurden bereits Anfang April mit der Neustrukturierung der Swarovski-Geschäftsführung gestellt. Robert Buchbauer verantwortet seither als CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung das operative Geschäft.

In der Produktion am Standort Wattens wurde bereits die Kurzarbeit bis Ende September verlängert. Insgesamt sind in Wattens 4.800 Mitarbeiter beschäftigt. „In unserer Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten sehr transparent den neuen Weg und die Veränderungen aufzeigen“, betont Buchbauer: „Wir wollen dabei möglichst viele Menschen mitnehmen", sagte der CEO noch im Juni.

Nun ist es fix: Im Herbst werden weitere 1.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Insgesamt wird Swarovski auf 3.000 Jobs abspecken. Für die Gekündigten wird es laut Buchbauer einen Sozialplan geben.

Heftige Reaktionen

„Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt und sind traurige Gewissheit geworden. Den Menschen, die jetzt unverschuldet in Arbeitslosigkeit geraten muss unbürokratisch geholfen werden, mittels eines Sozialplans und Stiftungen“, fordert Georg Dornauer, Landesparteivorsitzender der SPÖ Tirol. Dornauer hatte bereits vor Wochen vor einem Kahlschlag in Wattens gewarnt.

Moralisch nicht vertretbar sei es, dass Swarovski nichtsdestotrotz Kurzarbeitsgelder erhalte: „Ich schließe mich der Forderung des ÖGB Tirol nach Rückzahlung der Swarovski-Kurzarbeitsmillionen vollinhaltlich an“, so Dornauer. Die Ohnmacht der schwarz-grünen Landesregierung in dieser Frage sei endgültig bestätigt: „Die von Landeshauptmann Günther Platter angekündigten Gespräche der Landesregierung mit der Konzernleitung haben keinerlei Verbesserung für die Betroffenen gebracht. ÖVP und Grüne haben einen weiteren Kniefall vor dem Großkapital hingelegt“, übt Dornauer scharfe Kritik.

ÖGB: "Sozialbetrug"

Die Kurzarbeitsunterstützung für Unternehmen durch das AMS sind eigentlich dazu gedacht, um Kündigungen zu vermeiden. Trotz dieser Gelder nahm die Firma Swarovski die Kündigung von 200 MitarbeiterInnen vor. Für Robert Koschin, dem stellvertretender ÖGB-Landesvorsitzender ein klarer Fall: Die erhaltenen Gelder müssen zurückgezahlt werden. "Mit diesem Geld können dann die gekündigten Beschäftigten unterstützt werden“, so Koschin. Der ÖGB Tirol bezeichnet das Verhalten des Swarovski-Betriebs als "besonders verwerflich", sogar von "Sozialbetrug" ist die Rede.

Der ÖGB Tirol fordert in diesem Zusammenhang eine genauere wirtschaftliche Prüfung der Kurzarbeitsanträge, "vor allem im Hinblick auf die finanzielle Situation eines Unternehmens mit Fokus auf einen Zukunftsplan bezüglich Erhaltung der Arbeitsplätze."

FPÖ: Verwerflich

„Wo bleibt der Aufschrei der schwarz-grünen Landesregierung“, diese Frage stellt FPÖ-Arbeitnehmersprecher und AK-Vorstand LA Patrick Haslwanter zum massiven Stellenabbau bei der Firma Swarovski.

„Die Causa ist dahinein besonders verwerflich, da die teilweise langjährigen Mitarbeiter einfach nur per Email gekündigt werden, das ist unmoralisch und wirft ein schlechtes Licht auf das Tiroler Traditionsunternehmen“, konkretisiert Haslwanter, der auch darauf verweist, dass die Firma ja von der staatlich finanzierten Kurzarbeit gebrauch genommen hat: „Fakt ist, dass Swarovskij ahrzehntelang vom Staat und demLand finanziell auch profitiert hat“, merkt Haslwanter an, der hofft, dass es zu einem Einlenken der Unternehmensführung hinsichtlich weiteren Kündigungen kommen wird.

Die Kritik von Gewerkschaft und einigen politischen Parteien, dass diese Kündigungen trotz staatlich finanzierter Kurzarbeit durchgeführt werden, kann Buchbauer nicht nachvollziehen. Die öffentlichen Gelder für die Kurzarbeit würden nämlich nicht in die Konzernkasse, sondern direkt an die Mitarbeiter fließen, sagte er gegenüber ORF Tirol.