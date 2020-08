"Der Tourismus ist einer der wichtigsten Parameter für die Tiroler Wirtschaft, deswegen brauchen wir endlich klare Regeln für den Winter", fordern WK-Präsident Christoph Walser sowie die Fachgruppenobleute Alois Rainer und Mario Gerber.

TIROL: Bis heute fehlen konkrete Regelungen in Bezug auf Corona für den Winter. "Unter diesen Umständen kann Tourismus in Tirol nicht stattfinden“, sagt Walser der darauf hinweist, dass bereits in eineinhalb Monaten die Saison in Sölden startet. „Es braucht rechtzeitig bundeseinheitliche, praxistaugliche Vorgaben für den Wintertourismus aus dem Gesundheitsministerium, anstatt die Verantwortung an die Länder und Bezirkshauptmannschaften abzuschieben“, stellt Walser klar.

Walser weist darauf hin, dass die Tiroler Touristiker bereits vor Wochen in Zusammenarbeit mit Virologen ein Konzept für den Umgang mit Corona in der Wintersaison vorgelegt haben. „Die Vorschläge liegen am Tisch – aber es gibt keinerlei Signale seitens des Gesundheitsministeriums, ob und wie diese umgesetzt werden“, so Walser. Der Präsident fordert auch eine Beschleunigung bei den Testungen.

Kritik am Regelwerk

Massive Kritik erhält die derzeit geltende Regelung für Kontaktpersonen vom Obmann der Hotellerie, Mario Gerber. Wer mit einem Corona-Infizierten länger als fünfzehn Minuten und näher als zwei Meter Kontakt hatte (Kontaktperson K1), muss auch bei negativem Testergebnis in zehntägige Quarantäne. Diese Regelung gilt nicht für Pflege- und Medizinkräfte, in der Landwirtschaft, für Leistungssportler und Mitglieder von Symphonieorchestern.



„Es ist absolut nicht nachvollziehbar, warum Kontaktpersonen im Tourismus selbst bei mehrfachen Testungen in Quarantäne müssen“, erklärt Gerber.

Auch die Gastronomie leidet an mangelnder Planungssicherheit. „Vor allem der Bereich Après-Ski hängt völlig in der Luft“, erklärt Gastronomie-Obmann Alois Rainer. Auch hier haben die Touristiker bereits ein Konzept vorgelegt. Wesentliches Kriterium für den Branchensprecher ist bei Personenobergrenzen, Contact Tracing oder Sperrzeiten immer die Umsetzbarkeit. „Wir brauchen praxistaugliche Regelungen, die auf regionale Besonderheiten und Betriebsgrößen Rücksicht nehmen“, fordert Rainer, „mit Augenmaß geregeltes Après Ski ist wesentlich besser als ungeregelte illegale Parties."

Dringlichkeit geboten

Abschließend betont Christoph Walser nochmals die Dringlichkeit: „Die Konzepte liegen auf dem Tisch. Wir brauchen glasklare, praktikable Regeln für die Wintersaison – und das so schnell wie möglich, um den Betrieben den nötigen Vorlauf zu ermöglichen. Wir wollen schließlich keinen Husch-Pfusch-Start, sondern möchten als Tourismusland Nummer 1 auch bei Corona-Maßnahmen die Benchmark setzen.“