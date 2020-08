Ist ein vom gleichnamigen Fluss Triesting durchflossenes Tal in Niederösterreich. Es liegt in den Bezirken Lilienfeld und Baden. In der Einteilung der alten vier Viertel Niederösterreichs liegt ein westlicher Teil des Tals noch im Mostviertel, der größere Rest im Osten im Industrieviertel. Der ca. 600 m hohe Gerichtsberg bildet den Beginn des Triestingtals im Westen. Von dort verläuft es ca. 29 km ostwärts und endet bei Hirtenberg, wo das Wiener Becken und die Thermenlinie beginnen. Die Triesting selbst beginnt etwa bei Kaumberg, durchfließt das ganze Triestingtal bis Hirtenberg, wo sie die Voralpen bzw. den Wiener Wald verlässt und durch das Wiener Becken bis nach Achau fließt und dort in die Schwechat mündet. Das Tal bildet die Südgrenze des Wienerwaldes. Westlich des Triestingtals schließt das Gölsental an den Gerichtsberg an.

Das Triestingtal umfasst die politischen Gemeinden Kaumberg, Altenmarkt, Weissenbach, Pottenstein, Hernstein (abseits in den Bergen gelegen), Berndorf, Furth (in einem Seitentale gelegen), Hirtenberg nund Enzesfeld-Lindabrunn. Mit Ausnahme von Kaumberg bildeten diese Orte den ehemaligen Gerichtsbezirk Pottenstein, aber auch das Gebiet der Evangelischen Pfarrgemeinde Berndorf.