Seit Anfang Jänner sind alle Einzelhändler - abgesehen vom täglichen Bedarf - verpflichtet, den Corona-Status ihrer Kundschft abzufragen.

BERNDORF. Das empfinden mittlerweile nicht nur Ungeimpfte als Schikane. Elfi Holzinger führt die Fetzenkammer in Berndorf und nimmt sich kein Blatt vor den Mund.

„Mich ärgtert am meisten, dass das einfach so idiotisch ist. Einer der mich in einem anderen Gechäft bedient, darf bei mir nicht einkaufen“, so Holzinger.

Kommt einer „einfach nur schauen“ muss er nicht kontreolliert werden. Spätestens an der Kassa heißt es in der Verordnung.

Eine kreative Lösung auf dieser Basis bot ein Laden im Triestingtal ungeimpften Kunden auf Facebook an. Reservierungen könnten später einfach von geimpften Freunden oder Verwandten abgeholt werden.

Immerhin geht man hier von freundschaftlichen Verhältnissen zwischen Geimpften und Ungeimpften aus.