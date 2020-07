Eigentlich hatte ich vor in der nächsten Zeit mein nächstes Buch zu veröffentlichen. Dieses Vorhaben habe ich jetzt allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Grund dafür ist ein für mich sehr erfreulicher. Eines meiner Bücher wurde jetzt in die chinesische Sprache übersetzt und wird in der nächsten Zeit auf dem chinesisch-sprachigen Markt erhältlich sein. Das bedeutet für mich einen weiteren sehr großen Schritt für meine Tätigkeit als Schriftsteller. Andere Sprachen sollten sehr bald folgen. Die Kontakte wurden bereits hergestellt und die Verhandlungen laufen bereits.

An meinen anderen Projekten arbeite ich natürlich auch weiter. Derzeit arbeite ich weiter an meinem Kriminalroman. Die Zeitchronik über die interessante Geschichte meiner wunderschönen Heimatgemeinde wird immer umfangreicher.

Ein Projekt, welches mit besonders am Herzen liegt, ist ja mein handgeschriebenes Buch. Ich schreibe gerade ein Buch mit Schreibfeder und Tintenfass. Schreiben, sowie es große Schriftsteller in früheren Zeiten gemacht haben. Ich habe auch einige sehr alte Schreibmaschinen und auch diese werden in der Zukunft vermehrt von mir verwendet werden.

Ich habe noch sehr viele Ideen und diese werden nach und nach von mir umgesetzt. Ein Traum von mir ist es auch ein Theaterstück zu schreiben. Die Idee dazu habe ich bereits. Die Umsetzung wird allerdings noch etwas dauern.

Ich schreibe ja schon sehr lange. Derzeit habe ich 14 Bücher veröffentlicht. 6 weitere liegen fertig in meiner Schublade. Mit der Veröffentlichung dieser warte ich aber noch.