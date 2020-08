Am Dienstag, den 28. Juli waren die Kinder, die am Enzesfelder Ferienspiel teilgenommen haben, zu Besuch beim Bücherflohmarkt Enzesfeld – und der Ansturm war groß, so groß, dass die Gruppe aufgrund der Coronavorschriften in zwei Teilgruppen aufgeteilt werden musste, die hintereinander den Flohmarkt besuchten.

Die jungen Besucher erfuhren von Marianne Prantl und ihren Helferinnen, wie der Flohmarkt funktioniert, wurden über die karitativen Projekte informiert, die von den Einnahmen finanziert werden, und durften nach Herzenslust stöbern. Es gab auch Spiele und Bastelangebote, und jedes Kind durfte sich ein Buch aussuchen und gratis mit nach Hause nehmen.

Für mich ist es herzerwärmend, Kinder zu sehen, die Bücher lieben, und für die das Lesen keine ungeliebte Schulaufgabe ist, sondern eine Tätigkeit, an der sie sich erfreuen.

Übrigens: Am Freitag, den 7. August und am Samstag den 8. August ist der Flohmarkt auch für erwachsene Bücherfreunde wieder geöffnet - ein Kilo Bücher kostet 2,70 Euro, und der Erlös wird zur Gänze gespendet.