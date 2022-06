Manuel Petzl war erfolgreich im Hotelmanagement tätig. Nun startet er hauptberuflich als Bio-Imker durch.

TRIESTINGTAL. Über 100 Bienenstöcke nennt Manuel Petzl am Gerichtsberg sein Eigen. Im Sommer tummeln sich bis zu 60.000 geflügelte Honigproduzenten in so einem Stock. Rund die Hälfte davon im Winter, den heuer ein Großteil gut überstanden hat.

Alles BIO



"Die in den 1970er-Jahren aus Asien eingeschleppte Varroa-Milbe dezimiert oft die Völker in ihrer Ruhephase. Die Bekämpfung mit Antibiotika führt wegen steigender Resistenz in einen Teufelskreis und ist für mich als Bio-Imker sowieso tabu", so der Kaumberger. „BIO steht bei uns für eine erstklassige Qualität der Erzeugnisse, eine bienenfreundliche Arbeitsweise, natürliche Gesundheitsvorkehrungen, eine natürliche Beschaffenheit der Behausung unserer Honigbienen sowie Leidenschaft für die Arbeit mit und an der Natur.“

Auch andere Insekten werden in Zukunft als Bedrohung für 'Apis Mellifera Carnica', der einzigen in NÖ erlaubten Honigbienen-Rasse eine Rolle spielen. In manchen Nachbarländern ist bereits eine Hornissenart aktiv, die die Bienen im Flug tötet und frisst. Und der 'Kleine Beutekäfer' frisst den Wabenbau auf.

Einmal begatten und sterben

Ein Bienenvolk wird von einer Königin regiert. Ihr obliegt die Vermehrung, sie legt bis zu 2000 Eier pro Tag. Den männlichen Artgenossen, den Drohnen, kommt keine andere Aufgabe als die Begattung der Chefin zu, wobei sie bei diesem Akt ihr Leben lassen. Das Sperma der Begattung mit mehreren Drohnen reicht für das ganze, rund fünfjährige Leben der Königin. Die Arbeitsbienen sowie die nicht zum Einsatz kommenden Drohnen, die wir als 'Fauler Willi' von der Biene Maja kennen, leben lediglich ein paar Wochen.

Seine Stöcke hat Manuel Petzl in seiner Heimatgemeinde, vorwiegend nahe Bio-Landwirtschaften platziert. Er stellt sie aber auch teilweise - je nach Blütezeit der verschiedenen Feldfrüchte und Bäume - in ganz NÖ auf. Manuel Petzl: "Eine besondere Spezialität in unserer Gegend ist der Waldhonig. "Nicht alle wilden Insekten sind dabei für die Bienen eine Gefahr, manche leisten sogar Vorarbeit: Blattläuse sondern sogenannten Honigtau ab, der ebenso gesammelt wird.

"Derzeit herrscht noch Hochsaison", sagt Manuel Petzl, während er einen Stock öffnet und einen Rahmen mit Waben entnimmt. Oft genug gestochen, ist er gegen Bienengift resistent. Dennoch raucht daneben der 'Smoker', der Rauch der getrockneten Lavendelblüten aus der Räucherlampe beruhigt das Bienenvolk.

Dreimal jährlich Schleudern

Der eingelagerte Honig wird dreimal jährlich aus den Waben geschleudert. Neben Honig produziert der Bio-Imker auch Honigwein sowie Naturkosmetik und Wachsprodukte. Und ab der Sommersonnenwende beginnen die Bienen die Waben mit Propolis zu verschließen - wieder ein wertvolles Naturprodukt.

Wir brauchen die Natur, die Natur braucht uns!