Der Kindergarten in Hernstein ist ein wahres Schmuckstück. Besonders gut gefallen mir die neuen Farben der Außenfassade. Ein Kindergarten darf ruhig etwas bunt sein. Farben machen Freude!

Das Regenbogen - Design ist einzigartig und sticht aus der Masse heraus. Es gibt einen Spruch aus dem Alten Testament: "Sieh den Regenbogen an und lobe den, der ihn gemacht hat! Denn er hat sehr schöne Farben".

Als ich vor Kurzem auf einem meiner Spaziergänge am Kindergarten vorbeigegangen bin, habe ich eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter getroffen. Als ich das kleine Mädchen gefragt habe: "Wie, gefällt dir denn der neue Kindergarten", da hat sie es mit einem einzigen Wort und sehr treffend beschrieben. "Super"!

Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen.

Wichtig ist, dass sich die Kinder wohlfühlen und das tun sie zweifellos bei uns in der Marktgemeinde Hernstein.

Im Zuge einer Neugestaltung wurde auch das Dachgeschoss ausgebaut, um den Kindern mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Spätestens ab Oktober sollen alle Räumlichkeiten von den Kindern genutzt werden. Im Obergeschoss ist ein großzügiger, heller Hortraum entstanden, der den Kindern viel Platz zum Spielen bietet. Ein Personalraum sowie ein Essraum mit Küchenzeile, Sanitärräume und ein Archiv wurden ebenso errichtet. Ein multifunktionaler Raum im Gebäude wird auch von Vereinen genutzt. Ebenfalls untergebracht ist eine Arztordination.

Die Neugestaltung ist wirklich sehr gut gelungen. Die Kinder von heute sind unsere Zukunft und das darf ruhig auch etwas Kosten. Auch ich habe vor langer Zeit den Kindergarten in Hernstein besucht. Seit dieser Zeit hat sich sehr viel getan.