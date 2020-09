Seit 20 Jahren führt das Künstlerkollektiv 'umraum' in der Zusammensetzung von Johanna Haigl, Kurt Weckel und Günter Miklenic die künstlerische Leitung am Symposion Lindabrunn. Die Aktion mit dem Titel 'Quantanamo II' bildet das Fade Out dieses Gremiums.

LINDABRUNN (mw). Wie beim berüchtigten US-Gefangenenlager in der Guantanamo-Bucht auf Kuba geht's auch bei der Kunstaktion 'Quantanamo' um ein-, aus- oder weggesperrt sein. "Wir beleuchten die Themen Erinnern-Vergessen, Schuld-Sühne, Schutz oder Freiheit aus unterschiedlichen Blickwinkeln", erklärt Johanna Haigl. Das Thema ein- oder ausgesperrt hat durch die restriktiven Corona-Maßnahmen unfreiwillig an Aktualität gewonnen.

Im Container

Und so verläuft die Performance: In einem Container, vom Publikum nur von außen zu beobachten, sitzen Künstler: Kurt Weckel malt, Günter Miklenic schnitzt, Johanna Haigl textet. "In einem verschlossenen Raum sitzen die KünstlerInnen bei ihren Arbeiten. Sitzt Kunst im Elfenbeinturm oder trägt sie zur Weiterentwicklung der Gesellschaft bei? Ist der nicht betretbare Raum zu ihrem Schutz oder ist er ein Gefängnis?", so die philosophische Überlegung des Künstlerkollektives zur ambivalenten Betrachtungsmöglichkeit dieser Situation. Zu erleben ist diese Kunstaktion von 12. bis 19. September täglich ab 16.00 Uhr. Im Anschluss findet jeweils ab 17.00 Uhr eine Lesung statt. "Mit den Händen an den Gitterstäben wächst die Sehnsucht nach Freiheit", ist nur eines der Zitate aus themenbezogenen Texten von Johanna Haigl.

Mare Nostrum

Am Weg zum Container passieren die Besucher die dreiteilige Kunstinstallation 'mare nostrum' (wörtlich unser Meer = Mittelmeer). Ein zerbrochenes Boot etwa thematisiert die Träume und Hoffnungen, die Menschen zum Verlassen ihrer Heimat bewegen. Die Antwort, ob auch die Träume und die Menschen selbst ebenso zerbrochen sind, bleibt offen...