Der ortsansässige Betrieb „Unikateria“ hat sein Sortiment seit der Eröffnung im März letzten Jahres regelmäßig erweitert, den Kundenwünschen angepasst und ist bereits über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Die Erweiterung des Sortiments und auch die Übernahme des Post Partner-Vertrages und den damit benötigten Lager-, Ausstellungs- und Arbeitsflächen lässt das derzeitige Geschäftslokal in der Schimmelgasse zu Spitzenzeiten einem Paketlager gleichen. Auf geplante Aktivitäten wie Bastel- und Kreativtreffen für Kinder und Erwachsene musste auf Grund der engen räumlichen Gegebenheiten verzichtet werden. Am meisten gebraucht wurde deshalb Raum: für Kreativität und kulinarische Schmankerln aus dem Triestingtal, für die steigende Anzahl an Paketen und für Parkplätze.

Mit dem Ziel, das ortsansässige Unternehmen und auch den Post Partner im Enzesfelder Zentrum zu erhalten, wurde in den letzten Monaten mit den Gesellschaftern der „Unikateria“ eine Idee aufgegriffen und ausgearbeitet, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Nun ist es bald soweit: Die „Unikateria“ inklusive Post Partner wird im September als Mieter in die Verkaufsräume der ehemaligen Gärtnerei Pechhacker (Hauptstraße 10), die die Marktgemeinde letztes Jahr erwarb, übersiedeln. Dazu waren einige technische Umbauten erforderlich. Die elektrischen und sanitären Installationen wurden erneuert, um den Ansprüchen eines modernen Geschäftslokales gerecht zu werden. Diese sind nun soweit abgeschlossen, sodass der Betrieb im September starten kann. Um den Post Partner in Enzesfeld-Lindabrunn erhalten zu können, wurde die dazu benötigte Fläche auch kostengünstig von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Bürgermeister Franz Schneider (Liste Schneider) und Vizebürgermeister Alexander Schermann (ÖVP) freuen sich: „Danke an alle Beteiligten für die gemeinsame erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts! Die wichtige Infrastruktur eines Post Partners konnte erhalten und sogar erweitert werden. Diese Einrichtung kommt der gesamten Bevölkerung zugute und eine Kooperation mit einem ortsansässigen Betrieb einzugehen ist umso schöner. Daraus resultieren eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Enzesfeld-Lindabrunn für seine Bürgerinnen und Bürger als auch für seine Gäste noch lebenswerter und liebenswerter macht. Vorausschauend planen, wirtschaftlich handeln und für die Bevölkerung Infrastruktur-Verbesserungen im Miteinander erarbeiten und umsetzen. Dafür sind wir gewählt, dazu stehen wir und das setzen wir auch um!“