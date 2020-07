Im Moment arbeite ich wieder an meinem Projekt ein Buch mit der Hand zu schreiben. Obwohl „Arbeit“ eigentlich das falsche Wort dafür ist. Mir macht es einfach so großen Spaß.

Auf dem Foto sehr ihr mein Arbeitswerkzeug dazu. Ein Zeichenbrett, Schreibfeder mit Tintenfass, Bleistift, Lineal und einige Füllfedern und Schreibblöcke. Links der Block ist etwas neuwertiger, hat eine gute Qualität und hat auch etwas gekostet. Der Block rechts wurde mit mehreren anderen auf einem Flohmarkt gefunden. Stammt ca. um 1900 herum! Derzeit arbeite ich noch mit dem linken Block. Die Vorbereitung nimmt auch einige Zeit in Anspruch. Es müssen die Umrandungen vorbereitet werden, die Zeilenabstände berechnet, und ich muss die Größe der Schrift kalkulieren.

Auch eine meiner Schreibmaschinen (ich besitze ja mehrere davon, auch einige Raritäten) ist wieder zum Einsatz gekommen. Ein neues Buchprojekt ist gerade in der Planung. Die Umsetzung erfolgt rein auf einer meiner Schreibmaschinen.

In der Zukunft möchte ich mich vermehrt auf diese Art des Schreibens konzentrieren. Das bedeutet auch einiges an Vorbereitung und die Bücher werden länger brauchen. Man muss sich auch sehr konzentrieren. Ein Fehler auf einer der Seiten und die ganze Seite muss neu geschrieben werden. Ich möchte wieder zurück zum Schreiben wie in alten Zeiten. Schreiben, wie es große Schriftsteller in früheren Zeiten gemacht haben.