Es war ein buntes Treiben am Guglzipf. Beim Sportplatz schlugen die Kinderfreunde Berndorf, im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Zelte auf. Bei der Aussichtswarte wurde Berndorfer Handwerkskunst feil geboten.

Indianer!!

Im Rahmen des jährlichen Ferienspieles veranstalteten die Kinderfreunde das Indianerfest. Obfrau Michaela Müller war mehr als zufrieden. Zahlreiche Familien unterhielten sich bei Grillwürstel und Getränken prächtig, während die Kids im Wald nach Lust und Laune herumtollten, Tipis bauten, auf Wildschwein Jagd gingen oder sich Schminken ließen.

Marlis und Ronja sorgten fürs Essen. Treffsicher spannten sie ihre Pfeile, die zielgenau auf den Wildschweintafeln landeten. Mia Fieber wurde inzwischen von Patrizia Rosenkranz für das anschließende Fest vorbereitet.

Feinstes Handwerk und ein wenig Mystik

Unterdessen traf bei der Aussichtswarte Handwerk auf Kunst.

Petra Mrak, Krümels Zauberwerkstatt präsentiert Räucherwerk und alles über Kräuter und interessantes aus der Natur, Manuela Hinterreiter, mit ihrer Stoffkünstlerei zeigt schönes, praktisches und kleidsame Unikate , Barbara Tansil,Wollwerkstatt Myrahof, zeigt das Spinnen entspannt, Martina, AHA Flowers gestaltet mit interessierten Besuchern Ideen, Anton Wolfahrt, Wolf- Art Leather, jedes Stück feinste Handarbeit in Leder, Karin Brandner, mystische Steine, Glückssäckchen und Kartenlegen, Gerda Gottsbacher,gestaltet Karten für jeden Anlass liebevoll in edlem Papier, Willibald Schmid, Einlegearbeiten in Holz vom feinstem. Jedes Bild ein Unikat. und Ingrid Molis, Schmuckmacherin. Ob Kette, Ring oder Brosche alles in Handarbeit und auch ein Einzelstück. Gemeinsam boten sie ihre Waren und Kleinode feil. Jedes Stück reine Handarbeit in zahlreichen Stunden liebevoll gestaltet und geformt.

Neben der Handwerkskunst konnten sich neugierige Besucher auch die Karten legen lassen. Eines konnte anscheinend nicht in den Karten gelesen werden, das Wetter. Denn jäh wurde der Markt von starken Regenschauern beendet.

Trotz dem plötzlichen Ende durch Mutter Natur ein herrlich bunter Tag beim Guglzipf der nach einer Wiederholung schreit.

Aber viel ärgerlicher als der plötzliche Regenguss war, dass am Sonntag morgen einige Dekorationsstücke fehlten. Sehr traurig, unverständlich und beschämend, dass nicht einmal ein Ort wie der Guglzipf sicher vor Vollpfosten ist.