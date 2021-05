Am 30./31.01.2021 wurde trotz des aktuellen Lockdowns die 2. Damen-Bundesliga in Kufstein fortgesetzt. Grundvoraussetzung für die Teilnahme der Mannschaft (Spielerinnen und Betreuer) war ein negativer Covid-19-Test, den unsere Beteiligten am Donnerstag bzw. Freitag absolvierten.

Zum Glück war unsere 2. Damen-Mannschaft in Kufstein nur am Samstag im Einsatz und konnte daher am Samstag Vormittag anreisen und nach zwei Spielen – einem Sieg und einer Niederlage – die Rückreise antreten.

Zum Auftakt traf SG TTV Oberes Triestingtal/TTC Guntramsdorf 2 auf HiWay Grill Kapfenberg 1. Der Papierform bzw. auch der Spiele in der Vergangenheit war unser Team Favorit. Die lange Trainingspause im Gegensatz zu den Steirerinnen, die in den letzten Monaten zumindest einmal die Woche trainiert, war wohl ausschlaggebend, dass die Kapfenberger in den ersten fünf Einzeln, die alle im fünften Satz endeten, am Ende vier Mal erfolgreich waren. Vor allem in den oft sehr langen Ballwechseln konnte man die Spielpraxis unserer Damen erkennen. Trotz der fehlenden Spielpraxis spielten unsere Damen ausgezeichnet und mit etwas Spielglück in den entscheidenden Phasen wäre wohl auch ein Sieg möglich gewesen. Am Ende endete das Match mit einer 2:4-Niederlage. Melanie Gruber und Michaela Ganselmayer konnten jeweils die Kapfenbergerin Daniela Schwinger bezwingen.

