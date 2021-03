Regionauten-Challenge: Herzlichen Dank an Elisabeth Pillendorfer

Ich freue mich über die freundliche Geste und bedanke mich recht herzlich bei Elisabeth Pillendorfer für die Nominierung zur Regionauten-Challenge!

Als Fotothema habe ich heute den "Terminator", den rabiaten Auerhahn von der Oischingalm ausgewählt!

Zu dieser Begegnung gibt es noch eine kurze Episode: Obwohl wir Respektabstand hielten, lief uns dieser aggressive, kleine Bursche eine Zeit lang nach! ... Man muss immer darauf achten, dass er einem nicht allzu nahe kommt, da er mit seinem spitzen Schnabel sowie seinen kräftigen Beinen und scharfen Krallen Verletzungen zufügen kann! ... Wie wir später auf der Alm erfahren haben, ist er als angriffslustig bekannt! Es soll vorkommen, dass er nicht nur auf Fußgänger, sondern manchmal sogar auf langsam vorbeifahrende Autos losgeht!

Meinerseits nominiere ich folgende Regionauten:

Anneliese Seidnitzer

Christa Posch

Herta Goldschmied

Günther Koch

Heinz Moser

Werner Dobersberger

Last, but not least – danke an Gerhard Woger, der dieses Gemeinschaftsprojekt, das dem allgemeinen Vergnügen und in erster Linie der guten Unterhaltung dienlich sein soll, initiiert hat!

Ich wünsche Euch allen weiterhin viel Spaß!

Liebe Grüße Silvia