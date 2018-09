Krizik & Knotzer am Rande des Wahnsinns!

13.09.2018, 12:02 Uhr

Österreichpremiere für Comedy Lachschlager in Hirtenberg!

Was passiert, wenn ein leicht verrückter Burgschauspieler und ein durchgeknallter Alleinunterhalter einen gemeinsamen Auftritt einstudieren - der eine meint für eine Hochzeit, der andere für eine Beerdigung - und beide noch dazu unter Ticks und Marotten leiden – das zeigen das Comedyduo Raimund Krizik und Manfred Knotzer diesen Herbst.Das Erfolgsstück der Woesner Brothers sorgte über Jahre hinweg in der Komödie Dresden stets für ein ausverkauftes Haus, nun ist am 28. September im Kulturhaus Hirtenberg Österreichpremiere.

„2 Genies am Rande des Wahnsinns“ ist eine witzige Mischung aus „Pension Schöller“ und ein „Seltsames Paar“ ganz im bewährten Stil der Kabarettisten Krizik & Knotzer.Skurille Situationskomik und desaströse Missverständnisse entführen das Publikum – das von den zwei Protagonisten übrigens für faule Bühnenarbeiter gehalten wird – in den ganz normalen Wahnsinn der Theaterprobe, bei dem kein Auge trocken bleibt.Die Rollen scheinen Raimund Krizik und Manfred Knotzer jedenfalls auf den Leib geschrieben zu sein, ab der ersten Probe haben sich die Kabarettisten in ihren neuen Rollen Zuhause gefühlt.Und… so viel sei verraten, dass Raimund Krizik auch wieder kurzzeitig in seine Paraderolle als Shakespeares Julia schlüpfen darf, verleiht dem Lachschlager auch eine besondere klassische Note.Seit mehr als 13 Jahren stehen Krizik & Knotzer nun gemeinsam auf der Bühne, mit dem Stück „2 Genies am Rande des Wahnsinns“ (Gallissas Verlag) haben sie sich die Rechte für ein weiteres Highlight gesichert.Kartenvorerkauf läuft:

Premiere:

Freitag, 28.9.2018 Beginn 19:30 UhrHirtenberg, KulturhausKarten: 02256/81 111 Gemeindeamt Hirtenberg