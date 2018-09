Krizik & Knotzer am Rande des Wahnsinns!

21.09.2018, 12:08 Uhr

Österreichpremiere für Comedy Lachschlager in Hirtenberg!

Was passiert, wenn ein leicht verrückter Burgschauspieler und ein durchgeknallter Alleinunterhalter einen gemeinsamen Auftritt einstudieren - der eine meint für eine Hochzeit, der andere für eine Beerdigung - und beide noch dazu unter Ticks und Marotten leiden – das zeigen das Comedyduo Raimund Krizik und Manfred Knotzer ab kommenden Freitag auf den heimischen Bühnen.Das Erfolgsstück der Woesner Brothers sorgte über Jahre hinweg in der Komödie Dresden stets für ein ausverkauftes Haus, nun ist am 28. September im Kulturhaus Hirtenberg Österreichpremiere.„2 Genies am Rande des Wahnsinns“ ist eine witzige Mischung aus „Pension Schöller“ und ein „Seltsames Paar“ ganz im bewährten Stil der Kabarettisten Krizik & Knotzer.Skurille Situationskomik und desaströse Missverständnisse entführen das Publikum – das von den zwei Protagonisten übrigens für faule Bühnenarbeiter gehalten wird – in den ganz normalen Wahnsinn der Theaterprobe, bei dem kein Auge trocken bleibt.Hinzu kommt ein fulminantes Ende bei dem sich Krizik und Knotzer einmal mehr zwei echte Stars geladen haben – und sich wieder komplett zum Deppen machen…..Restkarten für die Premiere sind noch erhältlich - der Vorverkauf für die anderen Spielorte läuft:Premiere:Freitag, 28.9.2018 Beginn 19:30 UhrHirtenberg, KulturhausKarten: 02256/81 111 Gemeindeamt Hirtenberg