Gutes für deinen Körper

23.09.2018, 17:02 Uhr

Iris Bichler arbeitet seit 22 Jahren als Physiotherapeutin und eröffnete jetzt ihre neue Praxis in Neusiedl.

NEUSIEDL. Wohlfühlen mit aktiver Bewegung in einem gesunden Körper - dieses Ziel strebt Physiotherapeutin Iris Bichler gemeinsam mit ihren Klienten an. Bürgermeister Leopold Nebel eröffnete die neu adaptierte Praxis der Therapeutin in der Landstraße 14/3 und Pater Christoph Böck segnete die Räumlichkeiten.„Egal ob Gelenke, Sehnen, Bänder oder Nerven - unser Körper meldet sich spürbar, wenn die Anstrengungen zu viel werden und die Belastung in den roten Bereich geht. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir uns zugestehen müssen, dass wir einen Bedarf an Ausgleich haben, den wir ernst nehmen sollten. Raus aus der Belastung und rein in den grünen Bereich von Beweglichkeit und Halt“, sagt Iris Bichler, die dieses Ziel auch gleich zum Motto ihrer Praxis in der ländlich-dörflichen Atmosphäre von Neusiedl formuliert hat: "LebGut im Grünen".

Jeder Mensch hat 862 Bewegungsbedürfnisse. Eine einfache Rechnung macht klar: allein die Summe aus 656 Muskeln und 206 Knochen im Körper ergibt schon 862 Bedürfnisse pro Mensch. Es leuchtet ein, dass es kein Patentrezept für Heilung geben kann. Auch Bürgermeister Leo Nebel berichtete von eigenen Erfahrungen: "Nicht jede Bewegungsübung in der Physiotherapie ist angenehm, aber die Wirkung hat mir sehr geholfen." Physiotherapie bedeute oft, kontrollierte Bewegungen neu - oder wieder - zu erlernen, ergänzt Iris Bichler: "Das trifft für junge wie auch für ältere Menschen zu. Der Weg dorthin ist oft, dem Körper wieder beizubringen, wie alles richtig in einander greift, wie ein Zahnrad ins andere. Wie ein Mensch, der einem anderen die Hand reicht, sollen auch Muskeln, Sehnen und Knochen im Körper wieder zusammenspielen. Wenn jedoch Schmerzen vorhanden sind, ist vorher die Konsultation eines Arztes erforderlich."