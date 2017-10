Hirtenberg: Nacht der langen Messer

15.10.2017, 09:00 Uhr

Super Stimmung im Kulturhaus

HIRTENBERG (frasch) Am vergangenen Samstag war im Kulturhaus wirklich der Bär los. Eine Schar knallrot gekleideter Gemeindebürger hatte sich ans Arbeiten gemacht. Allen voran der bärtige Ortschef,, der stundenlang mit riesigen Messern werkte. Tatkräftig unterstützt von AmtsvorgängerinManche wissen schon was los war: Das Hirtenberger Stelzenessen! Schon zum vierten Mal lockte das kulinarische Angebot viele in den Grossen Festsaal an die gedeckten Tische. Wo Vizebürgermeistermit seinen Damen für die Anlieferung von Speis und Trank an die Gäste verantwortlich zeichnete.Hinter der Bar sorgten in gewohnt launiger Manierundfür volle Gläser und gute Laune. Hungrige und Tanzwütige waren - sogar aus Wien - angereist.Zur Tanzbein-Fraktion - die zu den Klängen der bekannten Band "Nightlive" abshakten, zählen sichundundundAlles in allem ein gelungenes Fest am Vorabend der Nationalratswahl 2017.