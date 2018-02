1. Preis für Pottendorfs Wasserrettung

12.02.2018, 00:35 Uhr

Mit dem neuen Jahr beginnen auch heuer wieder die Trainings- und Ausbildungsmöglichkeiten in unserem Trainingszentrum: Bundesport- und Freizeitzentrum Südstadt, Johann Steinböck Straße 5, 2344 Maria Enzersdorf. Jeden Mittwoch (Ferien ausgenommen) von 19h – 21.30hAuskunft unter 0664/176 48 22Alle, die Interesse am Schwimmen, Retten und an Bootseinsätzen haben und unser Team erweitern möchten sind herzlich willkommen!