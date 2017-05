ADEG in Blumau-Neurißhof eröffnet

04.05.2017, 19:19 Uhr

Der Eröffnung am 4. Mai voraus gingen zahlreiche Planungen, Behördenwege, Vereins- und Firmengründung, Umbauten des bestehenden Marktes und vieles andere mehr. Von der Idee, die der Vizebürgermeister und Amtsleiter René Klimes und SGN-Direktor Martin Weber als Eigentümervertreter ausheckten, um den Markt zu seiner 2. Chance zu verhelfen, bis zur Eröffnungzogen immerhin 1 ½ Jahre ins Land.Erstmals eröffnet wurde der Markt 2010. Der damalige Partner erwies sich jedoch als nicht optimal, der Nahversorger war bald wieder geschlossen. Nichtsdestotrotz wollten Weber und Klimes den Markt wiederbeleben, holten sich das AMS NÖ an Bord, das sich sofort zur Unterstützung des Projekts bereiterklärte, gründeten mit Obfrau GGR Claudia Mozelt und ihrem Team den Trägerverein zur Förderung der Nahversorgung und setzten diesem eine Betriebsgesellschaft mit Thomas Papp auf. Die Mitarbeiter kommen vom AMS, das auch drei Jahre 2/3 der Lohnkosten übernimmt. Als Goldgriff erwies sich Thomas Papp, der seine langjährige einschlägige Berufserfahrung vorerst in eine Machbarkeitsstudie und Standortanalyse investierte, erfolgreich zu ADEG Kontakt aufnahm und diesen für die Marktbelieferung gewinnen konnte. Die SGN selbst übernahm sämtliche Umbaukosten für den ADEG-konformen Marktauftritt.Früh miteinbezogen wurde aber auch die Bevölkerung. „Der Rücklauf bei der entsprechenden Bedarfserhebung der Gemeinde Blumau-Neurißhof war enorm. Die zeitgleich gestartete, nach wie vor, laufende Bausteinaktion (im Wert von je 50 Euro) findet rege Abnahme und sorgt zugleich für persönliche Verbindung zum Nahversorger-Markt“, lädt Bürgermeister Gernot Pauer nach wie vor zur Teilnahme ein.Sehen lassen kann sich der Markt selbst, der mit 250 Artikel bestückt auch zahlreiche Extras bietet. Darüber hinaus werden im ADEG Markt bekannt günstige Eigenmarken des REWE-Konzerns – etwa von Clever – gelistet. Mit Partyservice, Hauszustellung und dem kostenlosen Einkaufstaxi der Gemeinde Blumau-Neurißhof wird Service großgeschrieben – und das alles mit Preisgarantie!Im Bild Walter Koller, Bürgermeister Gernot Pauer, Marcus Hamann, Vizebürgermeister René Klimes, Elisabeth Fantic-Jantschig, Michaela Lashofer, Mag. Bernhard Schmid (BH Baden), Pfarrer Mag. Marian Garwol, Marktleiter Thomas Papp und Andreas Schweiger.