Aktiv auf vielen Ebenen

27.04.2018, 12:16 Uhr

Der Ebreichsdorfer Stadtchef geht in seiner Rolle als Sozialdemokrat an mehreren Fronten auf.

EBREICHSDORF (les). Nachdem er sich 2007 - nach 20 beruflichen Jahren in der Touristik - der Politik zugewandt hatte, wechselte Kocevar in die Marketingabteilung der SPÖ NÖ: "Parallel war ich bereits seit 2000 im Gemeinderat in Ebreichsdorf politisch aktiv. Nach der Landtagswahl 2008 übernahm ich die Leitung der Abteilung Marketing und Werbung in der SPÖ NÖ, wo ich LHStv. Sepp Leitner bis zur Wahl 2013 begleiten durfte."

Nachdem er 2010 als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl fungiert, wurde er nach 15 Jahren der erste SPÖ-Bürgermeister der Stadt. Danach ging es erst richtig los, wie Kocevar sich erinnert: "Von 2013 bis 2016 konzentrierte ich mich als Bezirksgeschäftsführer auf meinen Heimatbezirk Baden, wo ich für die Betreuung und Koordination der 30 Gemeinden verantwortlich zeichnete. 2016 wurden im Zuge einer internen Organisationsreform die Bezirke zu Regionen zusammengeführt und ich übernahm als Regionalgeschäftsführer die beiden Bezirke Baden und Mödling."Im Sommer 2017 schließlich fragte der rote Landesparteivorsitzende Franz Schnabl, ob Kocevar als verantwortlicher Wahlkampfleiter für die bevorstehende Landtagswahl nach St. Pölten in die Parteizentrale zurückkehren möchte. "Ich habe sehr schnell zugesagt, weil das nicht nur eine Ehre, sondern vor allem auch eine große Herausforderung für mich darstellte. Ich verantwortete dann den gesamten Landtagswahlkampf, den die SPÖ NÖ mit einem Stimmenzuwachs von rund 2,5% erfolgreich abschließen konnte."Nach den geschlagenen Wahlen, wurde der umtriebige Bürgermeister schließlich einstimmig vom Landesparteivorstand zum neuen Landesgeschäftsführer der SPÖ bestellt. "Dies ist für mich eine gewaltige Herausforderung der ich mich gerne stelle um mitzuhelfen die SPÖ NÖ modern, sozial, jung und attraktiv aufzustellen. Organisatorisch genauso, wie inhaltlich und politisch. Das Land NÖ braucht eine sozialdemokratische Handschrift und ich möchte dazu beitragen, dass soziale Politik umgesetzt wird. Für mich war immer klar, dass ich weiterhin Bürgermeister in Ebreichsdorf bleibe, weil es kein Widerspruch ist, Politik im Land NÖ und in der Gemeinde zu kombinieren."