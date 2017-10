16.10.2017, 11:09 Uhr

Brazilian Jiu Jitsu in Leobersdorf

LEOBERSDORF. Beim Brazilian Jiu Jitsu Austrian Open des Vereins Gracie Barra werden am Samstag, dem 21. Oktober, rund 200 Kämpfer aus ganz Europa in Leobersdorf erwartet. Beim international stark besetzten Turnier in der Turnhalle der Informatik-Mittelschule wird von 10 bis 18 Uhr in allen Klassen gefightet. Zuschauer sind dabei herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.

