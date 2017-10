Ebreichsdorf investiert in Straßen

08.10.2017, 12:07 Uhr

Die Beauftragung dazu erhält die Firma Traunfellner, mit der bereits gute Erfahrungen beim Bau des neuen Hauptplatzes gemacht wurden.

Die wesentlichsten Umsetzungsmaßnahmen sind unter anderem die Generalsanierung der Schrebersiedlung in Unterwaltersdorf und der Lückenschluss des Radwegenetzes vom Rösselhof weg in Richtung Don Bosco Gymnasium. „Straßenbau zählt zu einem der wichtigsten infrastrukturellen Maßnahmen der Stadtgemeinde und ich freue mich daher, diese Projekte zeitnah umsetzen zu können, so der für Straßenbau zuständige STR Engelbert Hörhan. Bürgermeister Wolfgang Kocevar unterstützt die Maßnahmen: „Ich danke STR Hörhan für seinen Einsatz und freue mich, dass wir mit den Investitionen weitere Schritte für die Verbesserung der Infrastruktur und der Lebensqualität in unserer Stadt setzen können.“