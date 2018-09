Ebreichsdorfer Citybus ist unterwegs

10.09.2018, 00:15 Uhr

„Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit von mir“, so Bürgermeister Wolfgang Kocevar stolz, der als einer der ersten Fahrgäste mit dem „VIERER“ bereits unterwegs war. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten des Verkehrsausschusses, die mitgeholfen haben, das Projekt zu realisieren – allen voran unsere Verkehrsstadträtin Claudia Dallinger.“ Vieles wurde in Zusammenarbeit mit Verkehrsplanern im Vorfeld erarbeitet und begutachtet, bis die Entscheidung für den Citybus letztlich gefallen war: So wurde in Ebreichsdorf eine Mobilitätsbefragung, die den Bedarf deutlich zeigte, durchgeführt. Auch holten sich der Bürgermeister und sein Team wertvolle Tipps und Anregungen aus Eisenstadt, wo bereits seit mehreren Jahren der Stadtbus als ein „Vorzeigeprojekt“ überaus erfolgreich unterwegs ist.„Mit dem Einsatz unseres neuen VIERERs leisten wir einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz, denn viele Kurzstrecken werden abgedeckt. Somit ist es für EbreichsdorferInnen und Ebreichsdorfer, die nicht mobil sind eine wesentliche Erleichterung im Alltag“, ist Bgm. Kocevar überzeugt. „Auch junge Familien möchten wir ansprechen,“ so Stadträtin Dallinger. „Kurze Wege für Freizeitaktivitäten sind leicht durchführbar ohne in ein Auto einsteigen zu müssen.“Die Fahrpreise sind attraktiv gestaltet: Eine Tageskarte kostet 2 Euro, eine Einzelfahrt 1 Euro. Schüler, Lehrlinge und Pensionisten erhalten eine 50% Ermäßigung. Jahreskarten sind im Rathaus erhältlich und belaufen sich auf 90 Euro.