Ein Auto für den Badeteich

30.04.2018, 15:44 Uhr

Thomas Sames aus Berndorf hat in seiner Garage vier schwimmtüchtige Amphibienfahrzeuge geparkt.

Technischer Mischmasch

BERNDORF (les). Sie sehen aus, wie kleine Cadillacs und haben am Heck Propeller, wie ein U-Boot. Die nostalgischen Amphicars von Thomas Sames sind ein echter Hingucker.Und nicht nur optisch haben die Schwimmautos einiges zu bieten, sie sind auch noch voll funktionstüchtig. Thomas Sames (51) ist der stolze Besitzer von vier dieser seltenen Exemplare: "Mein Vater erwarb das erste der Amphicars 1966 von einem Bekannten. Im Laufe der Zeit bin ich dann ebenfalls auf den Geschmack gekommen und habe begonnen, weitere dieser Schwimmautos zu kaufen."

Das Taferl in der Donau

Das älteste Stück stammt aus dem Jahr 1963 und ist knallrot. Thomas erklärt uns, dass die Fahrzeuge in den 1960er Jahren in Westberlin gebaut wurden und ein wahres Sammelsurium an Technik beinhalten. "Eingebaut wurde alles, was gerade zur Verfügung stand. Zum Beispiel Bremsen von DKW, ein Lenkrad von VW und ein Motor der Marke Triumph Herald mit 39 PS. Die wahre Besonderheit ist aber, dass neben dem Straßengetriebe hinten auch noch ein Wassergetriebe montiert ist, das zwei Propeller antreibt. Außerdem kann man im Wasser auf den Retourgang umschalten, was es ermöglicht, das Auto als Motorboot zuzulassen."Dass Thomas mit seinen "Enten" Aufsehen erregt, steht außer Frage. Mindestens einmal im Jahr wird dann auch fleißig geschwommen. Sei es auf diversen österreichischen Seen oder in der schönen blauen Donau. Von dort hat er eine besondere Erinnerung mit nach Hause genommen: "Bei Tulln hat uns eine Welle das Nummernschild runtergerissen. Die Polizisten waren jedenfalls zuerst einigermaßen erstaunt, als ich als Verlustort 'in der Donau' angegeben habe."