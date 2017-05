Eine bewegende Polka zum Abschied

05.05.2017, 21:25 Uhr

Gisela Strobl und Karl Brandtner machen "Halbe - Halbe" als Bürgermeister von Hirtenberg.

Lange und gut überlegt

HIRTENBERG (les/frasch). Für viele war es eine Überraschung was Ortschefin Gisela Strobl in ihrer Ansprache beim Fackelzug am 1. Mai mit bewegenden Worten verkündete: ihren Rückzug aus der Politik.Parteiintern war das allerdings eine schon lange beschlossene Angelegenheit. Am 5. Mai war es dann soweit. In einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung im Kleinen Saal des Kulturhauses fand die Wahl des neuen Hirtenberger Bürgermeisters Karl Brandtner statt. Anwesend waren nicht nur viele Gemeindebürger, sondern auch die Landtagsabgeordnete Karin Scheele, Bürgermeister Andreas Kollross aus Trumau und der Ebreichsdorfer Bürgermeister Wolfgang Koceavar. Vizebürgermeister Franz Malzl gratulierte dem frisch gewählten Ortschef schließlich mit den Worten: "Mach es so brav weiter, wie es die Gisi gemacht hat." Brandtner nahm die Wahl sichtlich erfreut an und appelierte zu einer guten Zusammenarbeit zum Wohle Hirtenbergs "auch über die Parteigrenzen hinweg."

Abschied mit Freunden

Bei der anschließenden Feier stießen Bürgermeisterkollegen aus den umliegenden Gemeinden sowie Christoph Kainz aus Pfaffstätten und Gerhard Posseth als Vertreter der örtlichen Vereine und der Freiwilligen Feuerwehr zu den Ehrengästen. Die scheidende Ortschefin erhielt viele Geschenke. Der Hirtenberger Musikverein hatte extra für diesen Anlass eine "Gisi Polka" komponiert. Strobl war anzusehen, dass ihr der Abschied nicht leicht fiel.