Kinder machen Zeitung: Ressort Leute

21.09.2018, 10:04 Uhr

Die BEZIRKSBLÄTTER-Kinderreporter Maja, Andi und Mara luden gebürtigte Oberwaltersdorfer zum Interview.

OBERWALTERSDORF. Unser erster Gast ist Herr Pribila. Er wurde am 2. März 1942 in Oberwaltersdorf geboren. Herr Pribila ging hier vier Jahre in die Volkschule, dann wechselte er - da es noch keine Hauptschule im Ort gab - für zwei Jahre nach Baden. Seine restlichen Schuljahre verbrachte er in der Oberwaltersdorfer Hauptschule. In seiner Jugend hatte der Ort 1.700 Einwohner und der damalige Bürgermeister war Herr Operschall. Kinder und Jugendliche trafen sich auf den Straßen nahe der Pfarrgasse und natürlich auch in der Au. Damals gab es schon zwei Frisöre und einen Zahnarzt in Oberwaltersdorf. Gasthäuser gab es zur Genüge, so ungefähr fünf oder sechs. Auch einkaufen konnte man im Ort. Seinen Beruf (Buchhalter) konnte Herr Pribila nicht in Oberwaltersdorf ausüben und auch seine große Liebe lernte er hier nicht kennen, sondern in Ebreichsdorf. Seine Kinder zogen dorthin zurück. Derzeit führt Herr Pribila ein Museum in der Bettfedernfabrik. Wir finden man muss es mindestens einmal gesehen haben.

Unser zweiter Gast ist Herr Mayerhofer. Er wurde im Jahre 1961 geboren und lebt seither in Oberwaltersdorf. Hier ging er auch in die Volks- und Hauptschule. Damals - also als er zur Schule ging - hatte Oberwaltersdorf ca. 2.500 Einwohner. Kinder und Jugendliche trafen sich im Pfarrhof. Zu seiner Zeit war Josef Lechner der Bürgermeister im Ort. Unser Gast ist von Beruf Schlosser, kann diese Arbeit aber leider nicht in Oberwaltersdorf ausüben. Auch seine große Liebe hat er nicht hier im Ort kennengelernt. Seine Tochter lebt in Wiener Neustadt und sein Sohn in der Nachbargemeinde Trumau.