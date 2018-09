Kindergarten-Zubau wurde feierlich eröffnet

10.09.2018, 00:27 Uhr

Dass in die Oberwaltersdorfer Kinderbetreuung und damit in die Zukunft viel investiert wird, stellte Bürgermeisterin Natascha Matousek außer Frage – „schließlich sind sie unser Schatz, den wir nicht gut genug hüten können“, ist sie überzeugt. Unterstützt wurde sie dabei vom Land NÖ, das den 657.819 Euro teuren Zubau mit einem Zinsenzuschuss von knapp 148.000 Euro und einer Direktförderung von 23.800 Euro mitfinanzierte. Danke sagte die Ortschefin aber auch für 79.448 Euro Bundeszuschuss – „Mittel, die den Ausbau unseres Kindergartens überhaupt erst möglich machten“. Für die Planung des Zubaus zeichnete kosaplan gmbh verantwortlich, als Bauausführender Firma Kohlbacher. Wie wichtig Kindergärten generell für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind, betonte die zuständige Landesrätin, die gerne nach Oberwaltersdorf gekommen war, um sich vom erfolgten Zubau selbst ein Bild zu machen. „Unser selbstgesetzter Auftrag war, den Zubau noch ein bisschen geeigneter, kindgerechter und vorausschauender zu gestalten, als das Haus Mirijam schon bisher war“, weiß Matousek, dass dies auch gelungen ist.Der südwestseitige Anbau beherbergt zwei Betreuungsgruppen. Die Innenräume wurden in ihrer Gestaltung dem Konzept des Bestandes angepasst. Eine neue „gelbe“ sowie eine „orange“ Gruppe erweitern das Haus. Der Garderobenbereich wurde besonders großzügig und offen gestaltet. Großes Augenmerk wurde auf eine „spielgerechte“ Ausgestaltung des weitläufigen Gangbereiches gelegt, somit können die Kinder alle zur Verfügung stehenden Allgemeinflächen im Innenraum gemeinschaftlich nutzen. Die Außenflächengestaltung ist ebenfalls passend zum Bestand mit überdachten Terrassen ausgeführt. Die neu geschaffenen Grünflächen vor den Terrassen erhalten neben der bestehenden Nestschaukel ein neues Kletterspielgerät. Die bestehenden Pflasterflächen um das Gebäude wurden zu einer durchgehenden „Rennbahn“ für die Fahrzeuge der Kinder zusammengeführt. Im Zuge der Eröffnung wurde aber auch ein neuer Baum gepflanzt, der ebenso Wurzeln schlagen soll wie die Kinder in Oberwaltersdorf.