Leobersdorf: Musikspaß für Jüngste

14.09.2018, 11:25 Uhr

Einen neuen Eltern-Kind Musikkurs für die Allerjüngsten bietet die Musikschule Leobersdorf an.

Der neue Kurs richtet sich an alle Kinder von 18 Monate bis drei Jahre in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils und findet einmal wöchentlich am Mittwoch von 11.00 bis 11.50 Uhr in der Musikschule Leobersdorf statt. Direktor Gerald Mittermüller: „Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich - bei rhythmischen Bewegungs- und Tanzspielen steht allein der Spaß für die kleinen Musiker und Musikerinnen an erster Stelle!“ Die beiden ersten Einheiten am 19.9. und 26.9. sind kostenlose Schnupperstunden, wo Kurs-Anmeldungen direkt vor Ort möglich sind.