Mann fuhr vor Leobersdorfer Lokal Amok

04.05.2017, 20:55 Uhr

Amokfahrer stänkerte

Auch Zeuge wurde verletzt

Wie kam es zu diesem Horror-Erlebnis? „Ich besuchte mit Freunden und Bekannten das Lokal, als plötzlich - von einem offenbar stark Alkoholisierten - Tische umgeworfen wurden. Er stänkerte andere Gäste an und es kam fast zu einer Rauferei. Ein Security-Mitarbeiter konnte die Situation einigermaßen beruhigen. Um vier Uhr früh war Sperrstunde und wir verließen das Lokal. Am Parkplatz begann wieder ein Streit und abermals musste die Security kalmieren." Daraufhin stieg der Randalierer mit seiner Freundin in ein Auto, startete und fuhr auf Nicoles Gruppe zu. "Er blieb stehen und gab mehrmals am Stand Gas. Plötzlich hörte ich den Schrei, sah noch die Scheinwerfer auf mich zukommen und dann flog ich auch schon durch die Luft." Nicole wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. Diagnose: Knieverletzung, mehrere Hämatome und Prellungen. Der Täter fuhr weg, kam noch einmal zurück, drehte eine Runde und verschwand wieder. Das alles wurde der Polizei von mehreren Zeugen bestätigt.Einer der Zeugen lief dem davonfahrenden Auto nach, um das Kennzeichen zu notieren. Als er auf der Straße stand, kam der Täter ohne Licht mit seinem Wagen auf den Zeugen zugeschossen. Dieser konnte zur Seite springen und wurde vom Seitenspiegel an der Hüfte verletzt. Als die Polizei den Rowdy nach einer Kennzeichenausforschung aufsuchte, soll zuerst seine Mutter behauptet haben, gefahren zu sein. Sie soll diese Aussage jedoch eine Woche später zurückgenommen haben. Der Beschuldigte hatte bei einem sofort durchgeführten Alkohol-Test etwa zwei Promille. An seinem Auto stellte die Polizei eine zerbrochene Windschutzscheibe - Nicole wurde gegen das Glas geschleudert - und einen beschädigten Seitenspiegel fest, der für die Hüftverletzung des Zeugen verantwortlich sein soll. Der Verdächtige soll bei seiner Einvernahme jede Schuld von sich gewiesen, sich aber gleich einen Anwalt genommen haben. Die Ermittlungen laufen, für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.