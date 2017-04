Marienkirche Berndorf - Pfarrkirche zu Maria Himmelfahrt

27.04.2017, 17:46 Uhr

Eine Generalsanierung der Kirche erfolgte in den Jahren 1966-1967 unter der Leitung von Hr. Pfr. Franz Rapolter, wobei der komplette Innenraum durch den Maler Franz Drapela (1924 – 2009) neu und modern gestaltet wurde.Darunter ein Bildnis vom hl. Antoius genauso wie ein Manhnmal eines sterbenden Soldaten. Auch die Bleiglasfenster aus Murano-Glas, der Volksaltartisch aus St. Margarethener Kalksandstein und ebenso der Tabernakel wurden neu gestaltet.Der Kreuzweg ist mit einer Länge von 35 Meter und 2,80 Höhe ist ein dominierendes Gestaltungselement in der Kirche. Franz Drapela gelang mit diesem in schwarz-Weiß-Tönen gestalteten Kreuzweg der Durchbruch als Maler.