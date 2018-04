Neuer Wind in Berndorfs Kultur

23.04.2018, 19:43 Uhr

Maria kommt nicht ganz unvorbereitet nach Berndorf, war sie doch vorher schon in Sachen Theater aktiv: "Ich durfte die letzten Jahre den Theatersommer Haag leiten. Als gebürtige Haagerin bin ich da irgendwie hineingewachsen. Mein Onkel war Mitbegründer und so war ich bereits als Kind vor Ort und habe die Sessel abgewischt." Nach Ferialjobs im Kartenbüro wurde ihr 2010 eine Stelle als Assistentin der Geschäftsführung angeboten.

Die Karriere ging dann rasch steil nach oben und schließlich war Maria einige Jahre lang Geschäftsführerin des Haager Theatersommers. 2017 erfuhr sie von der baldigen freien Stelle in Berndorf. Nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Kanada und Mexiko, bewarb Maria sich und erhielt schließlich den Zuschlag. Nach ihren ersten Wochen im Amt weiß die stets gut gelaunte Maria: "Es ist toll, was sich Berndorf kulturell leistet. Große Künstler aus dem Musik- und Kabarettbereich, ein toller Veranstaltungssaal und vor allem das wunderschöne Theater." Auch mit Intendantin Kristina Sprenger wurden schon Kontakte geknüpft sowie erste Events betreut und so freut sich Maria Reitzinger auf kommende Herausforderungen. "Ich fühle mich schon jetzt sehr wohl hier", lacht sie dann noch beim Fototermin vor dem Theater. Wir glauben ihr das vorbehaltlos.