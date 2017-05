Oberwaltersdorfs Jugend tanzte

03.05.2017, 14:35 Uhr

Eine Woche wurde täglich in einer Tanzstunde mit Patrick Jurdic und seinem Team geprobt, um sich für die Aufführung vorzubereiten. Das Projekt „Danc` in Schools“ war das Highlight in diesem Schuljahr - einfach etwas Besonderes.

Ermöglicht wurde dieser Event durch die wunderbare Zusammenarbeit mit Kindern, Eltern, Elternverein, Gemeinden und Sponsoren, es wird sicherlich ein unvergessliches Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler bleiben.„Als idealer Ausgleich zu alltäglichen Bewegungsabläufen, stellt Tanzen eine besondere Übung für Kinder dar. Mit unserem Programm bieten wir den Kindern abwechslungsreichste Auflockerungs- und Dehnungsübungen sowie Choreografien an, welche die Hand-Fuß Koordination trainieren.“ Wir motivieren die SchülerInnen dazu, ihre Bewegungen in die Musik zu integrieren und den Rhythmus genau zu beachten. Wir bringen Abwechslung in den schulischen Alltag.“ – so die Beschreibung von Danc`in Schools.Dies ist den Profitänzern und Tänzerinnen wirklich gelungen, außerdem wurden die Konzentration und der Gemeinschaftssinn gestärkt.Das Feedback der Kinder ist sensationell, auch der Wunsch nach Wiederholung. Besonders erfreulich ist die Anfrage von Volksschulkindern, die im nächsten Jahr die Schule besuchen werden, ob so ein Projekt wieder stattfindet. Die Planung läuft bereits. Gerne hätten die Kinder die Aufführung an einem Freitag gehabt, damit „wir länger feiern können“.Es war den Organisatoren ein großes Anliegen, dass auch die SchülerInnen der vierten Klassen an dieser Veranstaltung teilnehmen, daher wurde dieser Termin gewählt. Der nächste mögliche Termin wäre dann erst im Herbst gewesen.Das Motto der „Danc`in Schools“ lautet: „Strahlende Kinderaugen, glückliche Elternherzen und ein zufriedener Lehrkörper; das ist unsere Mission als Pädagogen, Künstler und Entertainer.“ Im Namen der Kinder sagen die Organisatoren allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, herzlichen Dank.Im Bild Bürgermeisterin Natascha Matousek, Vizebürgermeister Günter Hütter, GR Bettina Hütter, GGR Berndt Gössinger, GGR Martin Eipeldauer, BA MA, Schuldirektorin OSR Andrea Kohlhauser, Elternvereinsobmann Carlos Steidl und Patrick Jurdic mit einigen Schülerinnen und Schülern aus der Neuen Mittelschule.