Ron Glaser spielt für Rotes Kreuz

06.09.2018, 12:38 Uhr

Unter dem Motto "2 Shows - 1 Night" wird zugunsten des Roten Kreuz Berndorf/St. Veit ordentlich abgetanzt. Luna Miller präsentiert zum Vintage Sound der "Dudes" ihre Mode. "Neuro Socks"-CEO Wolfgang Cyrol ist bei diesem Projekt genauso mit an Bord wie "Bottle Color"-Chef Christian Iser. Ron Glaser, Frontsänger der "The Ridin Dudes", gewann den europäischen Elvis Contest in Bad Nauheim, der deutschen Stadt, in der Elvis Presley einst beim Militär stationiert war. Er ist somit offiziell der beste Elvis-Interpret Europas.

"The Ridin Dudes" stehen für gelebten Rockabilly Lifestlye, authentischen Look auf der Bühne, sympathischen Umgang mit dem Publikum und humorvolle Moderationen. Sie wissen bei ihren Auftritten genau, wie sie ihre Zuhörer nach den ersten Takten für sich gewinnen können. Mitreißender Rock ’n’ Roll und Blues mischen sich mit fantastischen Solo-Stimmen, die Legenden wiederauferstehen lassen, beeindruckende dreistimmige Chöre und ein abwechslungsreiches Programm, zeichnen verantwortlich für den durchschlagenden Erfolg der sympathischen Musiker. Abgerundet wird der Abend schließlich durch eine Tanz-Show-Einlage der Vize-Staatsmeister Dominik und Petra Leeb. Ein weiteres Highlight wird eine Benefiz-Tombola sein. Exklusiver Hauptpreis: ein Wohnzimmer-Konzert der Ober-Dudes Mika Stokkinen und Ron Glaser. Tickets im Vorverkauf um 20 Euro bei angie's Shop in der Alexanderstraße 12 in Berndorf, bei der Greisslerei im Dorf in der Hauptstraße 7 in St. Veit und auf www.theridindudes.com.