Schüler aus Ziebice in Ebreichsdorf

22.04.2018, 15:50 Uhr

So wie jedes Jahr wurde auch heuer wieder mit Ziebice ein Schüleraustauschprogramm in Zusammenarbeit mit der NMS Ebreichsdorf organisiert. Die gesamte vergangene Woche besuchte eine Delegation bestehend aus 45 Schülerinnen und Schülern der dortigen Mittelschule gemeinsam ihren Lehrern, dem Vizebürgermeister von Ziebice, Tomasz Bafia, bzw. dem dortigen Schulobmann, Andrzej Regener, unsere Stadt Ebreichsdorf.

Direktorin Silvia Benig-Hamberger der NMS Ebreichsdorf, stellte ein umfangreiches Programm für die Besucher aus Polen zusammen: Am ersten Tag wurden die Delegation von STR Christian Pusch im Rathaus herzlich empfangen, danach gab es – in Zusammenarbeit mit der Stadterneuerung – eine Führung durch Ebreichsdorf. An den anderen Tagen wurde u.a. eine Fahrt nach Krumbach und zur Sommerrodelbahn St. Corona, eine Besichtigungstour durch Wien sowie ein Besuch des Gestüts Piber und eine Besichtigung von Graz organisiert. Den Abschluss der Austauschwoche bildete am Freitag ein Workshop-Vormittag in der NMS Ebreichsdorf sowie eine interessante Betriebsbesichtigung von San Lucar, an der auch Bürgermeister Wolfgang Kocevar teilnahm.Er dankte den Organisatoren der Austauschwoche und verabschiedete die Schülerinnen und Schüler aus Ziebice. „Die Pflege unserer Städtepartnerschaften und die intensive Vernetzung liegt mir besonders am Herzen“, so Bürgermeister Wolfgang Kocevar. „Es gibt viele Gemeinsamkeiten unserer Ortschaften, die jährlichen Schüleraustauschprogramme gehören bereits zum Fixpunkt dieser wertvollen Zusammenarbeit.“