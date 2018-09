So schön ist die Liebe: Das erste Mal

19.09.2018, 11:41 Uhr

Bekannte Menschen aus dem Bezirk sprechen über ihre ersten Erfahrungen in Sachen Sex und Liebe.

BEZIRK (les). Bei Gemeinderätin Nicole Holzinger aus Berndorf war die erste große Liebe im Spiel. Die Aufregung um den "tollen" Sex konnte sie damals aber noch nicht ganz verstehen: "Ich war 17 und wir waren bei ihm zuhause. Er war mein erster richtiger Freund, mit dem ich insgesamt zwei Jahre zusammen war. Mein erstes Mal war schön, was aber eher daran lag, dass ich sehr verliebt war. Wir waren beide sehr unerfahren und ich dachte mir nur 'Und darum machen alles soviel Wirbel? Das kann ich nicht verstehen.' Im Laufe der Zeit wurde es dann aber besser", schmunzelt Holzinger.

"Den ersten Zungenkuss bekam ich bereits mit 11 Jahren", erinnert sich Gerald Bauer aus St. Veit und fügt zwinkernd hinzu: "Auf das erste Mal musste ich dafür dann noch ganze neun Jahre warten." Die Freundin war zwar ein Jahr jünger als Gerald, hatte aber schon mehr Erfahrung aufzuweisen. "Sie hat mich an die Sache herangeführt, bis es dann endlich soweit war. Ich hab damals noch zu Hause gewohnt und es passierte in meinem Zimmer. Wir waren danach noch ca. drei Monate zusammen. Ich war damals sehr verliebt und wir konnten nicht die Finger voneinander lassen. Es hat aber dann einfach nicht mehr gepasst. Trotzdem möchte ich diese Zeit nicht missen." Schauspielerin Nikita Black aus Oberwaltersdorf hatte ihr erstes Kuss-Erlebnis mit 14: "Ich erinnere mich an eine Propeller-Zunge und immensen Speichelfluss", lacht die 29-Jährige. Nur zwei Jahre später wurde es dann "ernst". Michael (22) war Nikitas "Erster": "Er hat mir den Kopf verdreht und mich schließlich in sein Ex-Kinderzimmer mitgenommen. Direkt neben dem Schlafzimmer seiner Eltern." Als auch nach dem Einlegen der sechsten BRAVO Hits CD keine wirkliche Romantik aufkommen wollte, entledigte man sich flugs der Kleidung. "Beim Anblick des nackten Mannes vor mir erstarrte ich vor Angst."Die Unerfahrenheit des Mädchens führte noch zu einigen aus heutiger Sicht amüsanten Episoden, bis das echte "erste Mal" schließlich passierte und auch relativ flott wieder zu Ende war: "Als es dann so weit war, schrie ich nach der ersten Bewegung vor Schmerzen so laut auf, dass seine Eltern wach wurden und nachsehen kamen, ob alles in Ordnung war. Das Ganze war recht peinlich."