Trumauer Blends zu Triestiner Mehlspeisen

22.04.2018, 16:07 Uhr

Genau 555 km beträgt die Distanz von Triest nach Wien auf der originalen Südbahnstrecke. Die altösterreichische Adria-Hafenstadt hat maßgeblich zur Wiener Kaffeehauskultur beigetragen. Seit 1719 als Kaiser Karl VI. Triest zum Freihafen erklärte, bezogen die Wiener Kaffeehäuser von hier ihren wichtigsten Rohstoff. Bis heute ist Triest Italiens Kaffee-Metropole. Die Triestiner Röstereien sind für Kanzi Kaffee die großen Vorbilder, wenn es um das Rösten und den Blend der begehrten Bohnen geht.„Kulinarisch gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen der Triestiner und der österreichischen Küche“, erzählt Oliver Kanzi. Küchenchef Rudolf Kirschenhofer (Schlossquadrat) hat beliebte Triestiner Süßspeisen aus der k.u.k. Zeit nachgekocht. Dazu haben Oliver und Doris Kanzi die passenden Blends und Zubereitungsarten ausgewählt. So empfiehlt Kaffee-Experte Oliver Kanzi zum „Presnitz“, einer traditionellen süßen Spezialität, die bei einem Kuchenwettbewerb zu Ehren von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth kreiert wurde, einen Caffé Latte vom süßen und schokoladigen Blend „Amalfitana“. Zu den „fave triestine“, dem feinen Mandelgebäck, das es in drei Geschmacksrichtungen gibt, passt der „Nero in Bi“ (Espresso im Glas) von der Mischung Aurelia, die mit Mandelaromen überzeugt.„Typisch aus Triest und gleichzeitig ein Klassiker der österreichischen Mehlspeisküche sind die „Gnocchi di Susini“ (Zwetschkenknödel) und die „Palacinche“ (Palatschinken)“, betont Rudolf Kirschenhofer vom Schlossquadrat. Oliver Kanzi empfiehlt zu den Triestiner Variante der Zwetschkenknödel seinen Blend „Riveria“ mit leichten Anklängen von Bitterorangen und Milchschokolade: „Am besten zubereitet als „Capo in bi“. Das ist ein Caffé mit Milchschaum im Glas serviert“. Die „Palacinche“ im Schlossquadrat sind aus Schokoladenteig mit einer Maroni-Marzipanfülle. „Meiner Frau Doris, unserer Röstmeisterin, schmeckt dazu sehr gut unser Blend „Triestina“. Gerne als „Caffé Coretto“, einem Espresso mit einem Schuss Grappa di Carso, also Grappa aus dem Karst“, so Oliver Kanzi. Alle Rezepte gibt’s auf www.kanzikaffee.at zum Nachkochen. Aktuell gibt es im Silberwirt (Schlossquadrat) die Palatschinken zu probieren.„Bester Kaffee – egal, ob im Kaffeehaus, zu Hause oder im Büro liegt uns besonders am Herzen. Unsere Blends gelingen im Siebträger, in der Bialetti und auch im Vollautomaten. Für eine noch einfachere Zubereitungsart bieten wir unsere Mischungen auch als umweltschonende ESE Pads an“, so Oliver Kanzi. Die Kaffeemischungen und Pads gibt es im Online-Shop sowie im ausgewählten Fachhandel.