Wir helfen: NÖGKK unterstützt Julian

21.07.2017, 12:22 Uhr

Im BEZIRKSBLÄTTER Gespräch: Generaldirektor der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse sagt Familie Mette Finanzierung zu.

HIRTENBERG (les). Das Schicksal von Julian Mette (13) und seiner Familie hat unsere Leser weit über die Bezirksgrenzen hinaus berührt. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass der Junge seit dem Kindergartenalter am sogenannten Niemann Pick Syndrom Typ C leidet. Julian kann keine selbständigen Handlungen ausführen, leidet an spastischer Einschränkung des Bewegungsapparats, kann nicht sprechen, essen, trinken, gehen oder stehen. Um eben genau das Stehen möglich zu machen, benötigt die Familie einen Steh-Ständer, der mit knapp 5.000 Euro zu Buche schlägt. Laut Gesetzeslage kann die NÖGKK nur knapp 10% der Kosten übernehmen. Für die Familie, die laufende Behandlungs- und viele andere Kosten aufgrund Julians Gesundheitszustand hat, nicht ohne Hilfe zu tragen sind. Die BEZIRKSBLÄTTER haben daraufhin ein Spendenkonto eingerichtet, um Julians Familie finanziell ein wenig zu unterstützen, was sowohl den Stehständer, als auch laufende Kosten betrifft.

Den Artikel ebenfalls gelesen hat allerdings Mag. Jan Pazourek, seines Zeichens Generaldirektor der NÖGKK. Und Julians Schicksal ist ihm weder fremd, noch lässt es ihn kalt, wie er im persönlichen Gespräch erläutert: "Julian hat ein sehr schweres Schicksal, das uns sehr bewegt. Wir begleiten und betreuen den Jungen und seine Familie seit mehreren Jahren. Schon oft konnten wir der Familie Hilfe bieten und sie in vielfältiger Weise unterstützen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass schwer kranke Menschen wie Julian mit ihrem Schicksal nicht allein gelassen werden. Wir sind immer sehr bemüht, in konkreten Lebenssituationen rasch und unbürokratisch zu helfen. So unterstützen wir auch in speziellen Fällen über unsere gesetzlichen Verpflichtungen hinaus. Zu diesem Zweck haben wir einen Unterstützungsfonds eingerichtet. Leider hatten wir dieses Mal im Fall der Steh-Hilfe keinen direkten persönlichen Kontakt mit Julians Eltern, wie wir ihn in der Vergangenheit oft hatten."Julians Vater, Herbert Mette: "Bereits am 11. Mai haben wir die Verordnung vom Schrägliegebrett zur Firma "Bständig" geschickt und die hat es bei der NÖGKK eingereicht. Zwei Wochen später bekamen wir Bescheid, dass eine Finanzierung abgelehnt wurde. Am 31. Mai hatten wir einen neuen Termin beim Orthopäden und haben die neue Verordnung bekommen und wieder an die Firma "Bständig" geschickt. Diesmal haben wir auch der Ombudsfrau der NÖGKK Bescheid gegeben, weil es das erste Mal abgewiesen wurde. Die Dame ist sehr freundlich und kompetent. Sie hilft uns seit vielen Jahren immer wieder, wenn es darum geht notwendige Hilfsmittel für Julian zu ermöglichen, die aufgrund der Gesetzeslage nicht finanziert werden. Diesmal gab es offenbar einen Kommunikationsfehler, denn kontaktiert hat man uns erst zweieinhalb Monate später, nach Erscheinen des Zeitungsartikels."Generaldirektor Pazourek: "Wieso die Kontaktaufnahme diesmal gescheitert ist, können wir nicht nachvollziehen. Fakt ist, dass wir mit Familie Mette seit vielen Jahren einen sehr guten Kontakt pflegen. Julians Eltern sind immer sehr geduldig und zeigen viel Verständnis, wenn einmal etwas länger dauert oder auch nicht möglich ist. Wir versuchen unsererseits sie und Julian so gut es geht zu unterstützen." Und auch diesmal wendet sich die Sache offenbar zum Guten. Pazourek weiter: "Ich werde persönlich intern weitertragen, dass so schwerwiegende und dringende Fälle, wie der von Julian und vielen weiteren kranken Menschen auch weiterhin rasch und unbürokratisch von uns bestmöglich unterstützt werden. Im konkreten Fall des Stehständers für Julian Mette werden wir Mittel aus unserem Unterstützungsfonds lukrieren, sodass der Familie in diesem Fall keine finanzielle Belastung entsteht."