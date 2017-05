Offener Brief an den Finanzminister

05.05.2017, 12:48 Uhr

Mit einem offenen Brief an den Finanzminister reagiert der Vorsitzende der SPÖ Bezirksorganisation Baden, Bürgermeister Andreas Kollross, auf die Aussagen von Finanzminister Hans Jörg Schelling zur Aktion 20.000.

Sehr geehrter Herr Finanzminister!Als Bürgermeister einer Modellregion für die Aktion 20.000 möchte ich sie eindringlich auffordern, nicht länger die Umsetzung dieser begrüßenswerten Initiative zu blockieren. Im Bezirk Baden sind an die 1.300 Menschen im Alter von über 50 Jahre arbeitslos. Die Aktion 20.000 ist eine große Chance für ältere, von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen, wieder den Weg zurück in den Arbeitsmarkt zu finden.

Sie kennen die Situation für ältere ArbeitnehmerInnen sicher besser als ich. Wer in diesem Alter seinen Job verliert, hat nur beschränkte Möglichkeiten, beruflich wieder Fuß zu fassen. Wird doch eine Beschäftigung gefunden, bedeutet dies oftmals massive Abstriche das Gehalt und damit den bisherigen Lebensstandard betreffend. Zahlreiche Menschen in unserer Region könnten mit dieser Maßnahme wieder eine Perspektive für ihre Zukunft erlangen, weshalb ich ihre Blockade dieser Arbeitsmarktinitiative gegenüber, mit Entschiedenheit ablehne.Versetzen Sie sich bitte in die Situation eines Menschen, der einige Jahre vor seinem Pensionsantritt seinen Job verliert und wenig bis gar keine Möglichkeit hat, am freien Markt unter zu kommen. Nicht nur der bisherige, oftmals hart erarbeitete Lebensstandard erfährt von einem Tag auf den anderen Einschnitte, auch der - in greifbarer Nähe befindliche - Ruhestand und die Gestaltung des Lebensabends sind davon betroffen da die Höhe der Pension in Mitleidenschaft gezogen wird. Ein Mensch, der 40 und mehr Jahre gearbeitet hat, hat nach meinem Verständnis ein Recht auf menschenwürdige Lebensverhältnisse, bei dem nicht jeder Euro in Zukunft zweimal umgedreht werden muss. Wenn der freie Markt hier keine vernünftige Lösung bieten kann, hat ein Staat mit sozialer Verantwortung seinen Beitrag zu leisten, weshalb ich die Aktion 20.000 außerordentlich begrüße.Mit diesem Schreiben fordere ich Sie deshalb auf, die Umsetzung nicht länger hinauszuzögern und den Betroffenen in unserer Region eine Chance zu geben.Mit freundlichen GrüßenAndreas KollrossBürgermeister