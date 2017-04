Rechnungsabschluss in Ebreichsdorf

25.04.2017, 23:59 Uhr

Einnahmen von 24,971.907,33 Euro und Ausgaben in der Höhe von 23,237.477,11 Euro - das sind die Eckdaten des Rechnungsabschlusses der Stadtgemeinde Ebreichsdorf für das Haushaltsjahr 2016. Insgesamt ist es gelungen, mehr als 1,7 Millionen Euro Überschuss für Projekte der Zukunft zu verbuchen und somit das Ergebnis des Vorjahres zu halten. Außerdem ist es gelungen, neben all den Verpflichtungen, die eine Stadtgemeinde zu bedienen hat, die Rücklagen für zukünftige Investitionen zu steigern. Davon profitieren auch kommende Generationen.

„Herzliche Gratulation an Finanzstadrat Christian Pusch für seine hervorragende Arbeit zu diesem Rechnungsabschluss. Ein deutlicher Überschuss und wichtige Rücklagen für kommende Projekte im Budget zeugen von einer konsequenten und guten Arbeit in seinem Ressort, welche auch mit der breiten Zustimmung im Gemeinderat eindrucksvoll bestätigt wurde“, so Bürgermeister Wolfgang Kocevar.Die Gesamtausgaben im Ordentlichen Haushalt unserer Stadt betragen mittlerweile mehr als 19 Mio. Euro pro Jahr. Mit knapp 6 Mio. Euro liegt der größte Anteil im Bereich der Dienstleistungen (Straßen, Öffentliche Beleuchtung, Kanal, Wasser, Müll etc.) gefolgt von den Bereichen Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft sowie Gesundheit. Gegenüber dem Budgetvoranschlag sind die Ausgaben lediglich um 243.546,71 Euro gestiegen. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen in der Höhe von 764.781,72 Euro.Zu den Schwerpunktprojekten im Außerordentlichen Haushalt gehörten der Bau des neuen FF-Hauses in Weigelsdorf, der Zubau beim Kindergarten in der Lindenallee Unterwaltersdorf sowie die Errichtung von Straßen und Radwegen im gesamten Gemeindegebiet. Der Rest der Gesamtinvestitionen im Ausmaß von mehr als 4 Mio. Euro gliedert sich in viele Einzelprojekte und -maßnahmen.STR Engelbert Hörhan: „Zusammenfassend kann man sagen, dass es durch umsichtige und vorausschauende Budgetierungen keine Überraschungen gibt“, so STR Engelbert Hörhan.Finanzstadtrat Christian Pusch: „Basis dafür waren die guten und umfangreichen Gespräche mit den Abteilungsleitern und zuständigen Stadträten der einzelnen Ressorts. Diesen Weg werden wir zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger konsequent fortsetzen. Der Blick in die Zukunft ist uns sehr wichtig und daher haben wir für anstehende Projekte in den kommenden Jahren zusätzliche Rücklagen und Zuführungen in der Höhe von rund 750.000 Euro gemacht.“