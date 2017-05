Erfolgreicher Meisterschaftsstart für den TC-Enzesfeld

07.05.2017, 23:42 Uhr

Im Jahr 2017 erfolgte der Wechsel in den Kreis-Süd

Jugendmannschaften und Herren 1 starten furios

Endlich wieder eine Damenmannschaft beim TC-Enzesfeld

Aufgrund des Wechsels in den Kreis-Süd, mussten alle Mannschaften den Gang in die letzte Kreisliga antreten. Das hoch ambitionierte Ziel für 2017 lautete: ,,Meister mit allen Mannschaften zu werden."Die von der Tennisschule-Scherer betreuten Jugendmannschaften 1 und 2 lieferten einen perfekten Start ab. Gregor Metz, Lukas Blumberger, Richard Peschke und Patrick Fogec siegten in der ITN Klasse 8,0-10,3 mit 5:1 gegen TC Sparkasse Neunkirchen. Noch deutlicher viel das 6:0 der der Jugend 2 aus. Jonas Cech, Martin Schabas, Paul Kulec und Noah Pfeffer ließen gegen TC Bad Fischau-Brunn nichts anbrennen und feierten ebenfalls einen klaren Sieg. Dementsprechend hoch war die die Vorgabe für die Herren 1 Kampfmannschaft gegen den Haderswörther Tennisclub. Die Spieler Thomas Rupprecht, Mark Stumvoll, Martin Popper, Martin Kroneisl, Bernhard Klinger und Lukas Blumberger zeigten jedoch eindrucksvoll das der Meistertitel in der Kreisliga F das klar definierte Ziel ist. Sie gewannen 9:0 und gaben dabei keinen einzigen Satz ab.Nach jahrelanger Abstinenz startet 2017 auch wieder eine Damenmannschaft für den TC-Enzesfeld. Claudia Hanswenzel, Sandra Ballmüller, Edith Ley, Sonja Ballmüller und Nadja Lex traten in der Kreisliga D gegen UTC BH Wr. Neustadt an. Trotz aller Bemühungen ging der Vergleich mit 1:6 verloren.Informationen unter: www.tc-enzesfeld.at und www.tennisschule-scherer.at