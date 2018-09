Jugendmannschaften des TC-Enzesfeld schaffen Aufstieg in die Landesliga

15.09.2018, 16:17 Uhr

Die U15 Mannschaft bestehend aus Lukas Blumberger, Gregor Metz, Daniel Opavsky, Richard Peschke, Stefan Keller und Patrick Fogec schlugen Seebenstein klar mit 5:1.Die U13 Mannschaft bestehend aus Fynn Diabl, Nicolas Binder, Sebastian de Mare, Tobias Metz und Ferdinand Axmann siegten ebenfalls in Seebenstein klar mit 6:0.„Besonders hervorzuheben ist, dass wir diesen Aufstieg mit größtenteils Spielern aus dem eigenen Nachwuchs geschafft haben. Dies ist der beste Beweis für unsere tolle Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren“, freut sich Sebastian Scherer, Leiter der Tennisschule in Enzesfeld.Für weitere Informationen zum Trainingsbetrieb des TC-Enzesfeld steht euch Scherer Sebastian jederzeit gerne zu Verfügung. Tel.: 0699 111 232 98, Email: office@tennisschule-scherer.at oder www.tennisschule-scherer.at