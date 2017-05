Sportlicher Teilnehmerrekord in Pottenstein

14.05.2017, 22:09 Uhr

Ein Highlight war der Hochsprungbewerb der Männer. Spannend bis zum Schluss verlief dieser Wettkampf, bei dem schon international gesprungene Höhen erreicht wurden. So erreichte der Sieger Felix Einramhof vom SVS Schwechat eine Höhe vom 186 cm. Michael Rauscher von der Sportunion Pottenstein schrammte mit 178 cm nur äußerst knapp an Rang 3 vorbei.Auch im Weitsprungbewerb war das Teilnehmerfeld groß. Dabei konnte Norina Himmelsbach mit einer Weite von 5,12 Metern den Sieg holten und deplatzierte dabei Maja Heim von der Union Wien West (4,96 Meter).Das Pottensteiner Meeting erregt mittlerweile auch bei den ÖLV-Nationaltrainern Aufsehen: So besuchte die Hochsprungweltmeisterin von 1999, Inga Babakova, die heute als Sprung-Teamleiterin beim Österr. Leichtathletikverband (ÖLV) arbeitet, das Pottensteiner Meeting und verfolgte sehr interessiert die Hochsprungbewerbe der jungen Damen und Herren.Außerdem mit viel Interesse am Platz beim Speerwurfbewerb war Elisabeth Eberl, die Speerwurftrainerin des ÖLV. Eberl trainiert u.a. Noemi Luyer, die bereits 2016 an der Jugend-EM in Georgien teilnahm und für die Sportunion Pottenstein startet. Luyer siegte mit einer Weite von 40,99 Metern.Trainer Alexander Schmidt: „Für uns ist das Meeting am eigenen Platz natürlich sehr wichtig. Und das hohe Teilnehmerfeld bietet auch unseren Athletinnen und Athleten echte Wettkampfathmospähre, die natürlich sehr wichtig ist für den weiteren Verlauf der Saison. Hier kann man gut Selbstvertrauen für die kommenden Bewerbe tanken.“ Trainer Martin Latzelsberger: „Unser mittlerweile traditionelles Frühjahrsmeeting ist für viele auswärtige Vereine ein Fixtermin, wie das starke Teilnehmerfeld zeigt. Durch unsere viele Aufbauarbeit in den letzten Jahren konnten wir uns im Leichtathletikkalender etablieren und werden gerne besucht. Das Triestingtal gehört inzwischen zu den Leichtathletik-Hot Spots.“