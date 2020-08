Am Wagram im Ortsgebiet von Engabrunn hat man - nicht ganz unwidersprochen und auch nicht so ganz legal - eine Stupa gebaut. Mir gefällt sie ja generell gut, allerdings wirkt sie dort in den Weingärten etwas anachronistisch. Nichts desto weniger ist ein Besuch doch recht interessant.

Sehr schön ist auch der Blick über das Tullnerfeld und den Wagram wenn man sie erklimmt.

Es gibt 3 Etagen (sog. Umgänge), wenn man den obersten erreicht, steht man vor einer prächtigen, goldenen Buddha-Statue.

Der Innenraum bietet Möglichkeiten für Mediationen.