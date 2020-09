Durch naturnahe Gestaltung und eine schonende, ökologische Bewirtschaftung entsprechend den „Natur im Garten“ Kriterien, machen wir unseren Garten zu weit mehr als einem Flecken Grün – wir erschaffen wertvollen Lebensraum. Die Zauneidechse jagt flink nach Insekten, Spinnen, Würmern oder Schnecken, weshalb sie als Nützling ein willkommener Gast in jedem Garten ist. Durch den Bau einer Eidechsenburg aus Natursteinen können Sie dem Reptil des Jahres 2020 im Garten ein zu Hause schenken.

BEZIRK TULLN (pa). „Steinelemente nehmen die Wärme der Sonne auf, speichern diese und geben sie langsam wieder ab. Wechselwarme Tiere wie Eidechsen sind auf solche Strukturen angewiesen, da sie ihre Körpertemperatur nicht wie Säugetiere oder Vögel aktiv von innen heraus, sondern nur passiv über die Umgebungstemperatur regulieren können“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“.

Anleitung



Wählen Sie für den Bau der Eidechsenburg einen ungestörten, vollsonnigen Platz im Garten aus, an welchem das Naturgartenelement dauerhaft bestehen bleiben kann. Heben Sie auf einer Fläche von 1 x 1 Meter eine Grube von ebenso einem Meter Tiefe aus. Als Drainageschicht, damit die Tiere auch bei Regen im Trockenen sitzen, wird der Boden der Grube mit einer 10 bis 20 Zentimeter hohen Kies- oder Schotterschicht befüllt. Dann werden Natursteine von mindestens 20 Zentimetern Durchmesser locker, so dass Hohlräume entstehen, aber trotzdem stabil, in der Grube übereinander geschichtet.

Laub und Äste

Geben Sie während des Aufbaus Laub und Äste zwischen entstehende Lücken, denn durch ihre Verrottung entsteht angenehme Wärme. Der oberirdische Teil der Burg wird anschließend bis zu einem Meter Höhe, stabil aus Natursteinen unterschiedlicher Größe (ab 10 Zentimeter Durchmesser), gebaut. Achten Sie darauf, dass verschieden große Lücken entstehen, damit die Tiere einen Zugang zum Kellergeschoß finden können. Legen Sie zuletzt als Dach große flache Steine stabil oben auf. Beziehen Sie die Baumaterialien von regionalen Abbaustätten, entnehmen Sie kein Material aus der freien Natur, denn dadurch würde vorhandener Lebensraum zerstört werden.

Heimische Bepflanzung



Ein eidechsenfreundlicher Garten sollte zudem strukturreich und vielfältig mit heimischen Pflanzen gestaltet sein, um die Insektenvielfalt zu fördern. Sie dienen den kleinen Gartendrachen als Nahrung. Um sie zu schonen sollte auf den Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide oder Düngemittel selbstverständlich verzichtet werden.